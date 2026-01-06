IND vs NZ: 'यह सीरीज हमारे लिए...' हेनरी निकोल्स ने भारत के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले दिया बड़ा बयान

Henry Nicholls Statement India vs New Zealand ODI Series: भारत-न्यूजीलैंड के बीच 11 जनवरी से तीन मुकाबलों की वनडे मुकाबलों की सीरीज शुरू होने जा रही है. कीवी खिलाड़ी हेनरी निकोल्स भारत में खेलने को लेकर बहुत उत्साहित हैं. उन्होंने इसे एक रोमांचक चुनौती बताया है. बता दें, इस सीरीज में रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे भारतीय दिग्गज दिखेंगे. ऐसे में फैंस को इस सीरीज का बेसब्री से इंतजार है. इस सीरीज के बाद भारतीय टीम आईपीएल के बाद इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज खेलती दिखेगी.

इस सीरीज की शुरुआत से पहले न्यूजीलैंड के टॉप ऑर्डर बल्लेबाज हेनरी निकोल्स ने कहा है कि यह सीरीज काफी अहम होने जा रही है. उन्होंने कहा,"हमारी टीम में कुछ नए चेहरे हैं, लेकिन यह उनके लिए नए मौके लेकर आया है. निश्चित रूप से, जब भी हम दुनिया में कहीं भी खेलते हैं, खासकर भारत में, तो यह एक रोमांचक चुनौती होती है. यह हमारे लिए एक बड़ी सीरीज है. हम इससे मिलने वाले मौकों को लेकर बहुत उत्साहित हैं."

विकेटकीपर-बल्लेबाज माइकल ब्रेसवेल ने कहा,"भारत में आकर बहुत अच्छा लग रहा है. यहां के मौसम का आदी होना अच्छा है. यह न्यूजीलैंड से थोड़ा अलग है, लेकिन कुल मिलाकर, यहां आकर बहुत अच्छा लग रहा है."

वहीं दाएं हाथ के बल्लेबाज डेरिल मिचेल ने कहा,"यह एक शानदार टूर्नामेंट है. मैं पिछले कुछ सालों में इसका हिस्सा बनकर बहुत खुशकिस्मत रहा हूं. यह एक ऐसा टूर्नामेंट है जिसे हर कोई देखता है. भारत में यह खेल काफी लोकप्रिय है."

न्यूजीलैंड क्रिकेट (एनजेडसी) ने मंगलवार को टीसीएम स्पोर्ट्स के साथ मिलकर मुंबई के विलिंगडन स्पोर्ट्स क्लब में न्यूजीलैंड क्रिकेट गोल्फ डे होस्ट किया. इस मौके पर न्यूजीलैंड के क्रिकेटर काइल जैमीसन ने कहा,"हम सोमवार को यहां आए हैं, इसलिए बाहर निकलना, थोड़ी धूप का मजा लेना और थोड़ा गोल्फ खेलना अच्छा लग रहा है. खासकर इतने खूबसूरत गोल्फ कोर्स पर खेलना बहुत मजेदार है. भारत में होना, मुंबई में होना, बाहर घूमना मुझे लगता है."

भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज का पहला मैच वडोदरा में 11 जनवरी को खेला जाना है, जिसके बाद 14 जनवरी को राजकोट में दूसरे मुकाबले का आयोजन होगा. तीसरा मैच 18 जनवरी को इंदौर में खेला जाना है. इसके बाद 21-31 जनवरी के बीच 5 मुकाबलों की टी20 सीरीज आयोजित होगी.

