IND vs NZ 1st T20I: मैन ऑफ़ द मैच बने, फिर भी अभिषेक को युवी से क्यों पड़ेगी डांट, गावस्कर ने खोला राज़

Yuvraj Singh Will Scold Abhishek Sharma: अभिषेक शर्मा के तूफ़ान का चलना किसी भी मैच में उनकी टीम की जीत की गारंटी है. अंतर्राष्ट्रीय टी-20 हो या IPL अभिषेक गेंदबाज़ों की ज़रा भी कद्र नहीं करते. उनकी बड़ी बाउंड्रीज़ और छक्कों का आतंक होता है.

IND vs NZ 1st T20I: मैन ऑफ़ द मैच बने, फिर भी अभिषेक को युवी से क्यों पड़ेगी डांट, गावस्कर ने खोला राज़
Abhishek Sharma: अभिषेक को युवी से क्यों पड़ेगी डांट, गावस्कर ने खोला राज़
  • अभिषेक शर्मा ने न्यूज़ीलैंड के खिलाफ 35 गेंदों में 84 रन बनाकर टीम इंडिया को मजबूत शुरुआत दिलाई
  • अभिषेक ने टी20 क्रिकेट में 165 पारियों में 5000 रन पूरे कर विराट कोहली से तेज़ी से यह उपलब्धि हासिल की
  • उन्होंने मैच में दो शानदार कैच भी पकड़े और मैन ऑफ़ द मैच का खिताब प्राप्त किया
Yuvraj Singh Will Scold Abhishek Sharma: अभिषेक शर्मा के तूफ़ान का चलना किसी भी मैच में उनकी टीम की जीत की गारंटी है. अंतर्राष्ट्रीय टी-20 हो या IPL अभिषेक गेंदबाज़ों की ज़रा भी कद्र नहीं करते. उनकी बड़ी बाउंड्रीज़ और छक्कों का आतंक होता है. उनका बल्ला चला नहीं कि टीम इंडिया के कप्तान और टीम मैनेजमेंट के चेहरे खिल जाते हैं. अभिषेक के तूफ़ान ने न्यूज़ीलैंड को भी चपेट में ले लिया. किवी टीम के ख़िलाफ़ भी ओपनर अभिषेक शर्मा ने सिर्फ़ 35 गेंदों पर 5 चौके और 8 छक्कों के सहारे 84 रन बनाये और मैच का टोन सेट कर दिया. 

अभिषेक ने 165 टी-20 मैचों में 5000 रन तो पूरे किये ही रिकॉर्ड 8वीं बार 25 से कम गेंदों में पचास का आंकड़ा पार कर लिया. अभिषेक ने फ़ील्डिंग करते हुए दो शानदार कैच भी लपके. अभिषेक शर्मा मैन ऑफ़ द मैच के ख़िताब से नवाज़े गए.

‘युवी से पड़ेगी डांट!'

अभिषेक शर्मा ने 35 गेंदों पर 84 रन बनाये और उन्हें कॉमेन्टेटर ‘अभिसिक्स शर्मा' कहकर बुलाते रहे. मैन ऑफ़ द मैच का ख़िताब जीतकर अमृतसर के अभिषेक प्रेज़ेन्टेशन के लिए आए तो पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने उनसे कहा,"आपने शानदार मैच खेला. युवराज सिंह भी आपकी पारी से खुश होंगे. लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप यहां से जाएंगे तो युवी का आपके पास मैसेज आएगा कि आपने शतक क्यों नहीं लगाया. है कि नहीं?" 

अभिषेक शर्मा ने गावस्कर की बात मानी और कहा,"बिल्कुल सर. उनका मैसेज आएगा. लेकिन सब जानते हैं कि युवी सर का मेरी ज़िन्दगी में क्यो रोल है, उनकी क्या अहमियत है."

अभिषेक निकले विराट से आगे 

अभिषेक शर्मा ने टी20 क्रिकेट में सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले तीसरे भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं. विराट कोहली के नाम 167 पारियों में 5000 रन का रिकॉर्ड था. लेकिन अभिषेक टी-20 की 165 पारियों में ही 5000 के आंकड़े से आगे निकल गए. इस रेस में अब भी केएल राहुल और शुभमन गिल अभिषेक से आगे हैं.

 भारत की तरफ से टी20 में सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले टॉप 4 बल्लेबाज 

  • 143 पारी - केएल राहुल
  • 154 पारी - शुभमन गिल 
  • 165 पारी - अभिषेक शर्मा
  • 167 पारी - विराट कोहली 

वर्ल्ड टी20 क्रिकेट में सबसे तेज 5000 रन बनाने का रिकॉर्ड क्रिस गेल के नाम दर्ज है. गेल ने केवल 132 पारियों में 5000 रन बनाए हैं. 

जीत के नायक अभिसिक्स!

नागपुर में खेले गए पांच टी-20 मैच की सीरीज़ के पहले मैच में भारत ने न्यूज़ीलैंड को 48 रनों से हराकर शानदार शुरुआत कर ली है. अभिषेक शर्मा ने 35 गेंदों पर 84 रन बनाकर टीम को धमाकेदार शुरुआत दी तो कप्तान सूर्यकुमार यादव ने 22 गेंदों पर 32 रन बनाये. रिंकू सिंह ने आख़िर में धमाकेदार 44 रन बनाये और किवी टीम को जीत के लिए 239 रनों का विशाल लक्ष्य रखा.

भारतीय गेंदबाज़ों ने किवी टीम को 190 पर रोक दिया. शिवम दुबे और वरुण चक्रवर्ती ने 2-2 विकेट लिए. जबकि, अर्शदीप और हार्दिक के नाम 1-1 विकेट रहा.

Yuvraj Singh, Abhishek Sharma, Sunil Gavaskar, Cricket
