Ind vs Nz 1st T20I: इन ओवरों के राजा हैं रिंकू सिंह, मुंह से 'निवाला' छीनने में उस्ताद, आंकड़े हैरान कर देंगे

रिंकू सिंह के लिए गॉड प्लान टी20 विश्व कप से पहले ही तैयार हो गया था. और इस लेफ्टी बल्लेबाज ने बुधवार से शरू हुई पांच मैचों की सीरीज और टी20 विश्व कप के 'ड्रेस रिहर्सल' के पहले टेस्ट में नागपुर में साबित कर दिखाया. पारी के 14वें ओवर में उतरे रिंकू सिंह ने दिखाया कि वह भले ही लंबे समय बाद टीम इंडिया के लिए खेले हों, लेकिन जिस काम के लिए उन्हें टीम में जगह दी गई है, वह कला बिल्कुल भी भूले नहीं हैं. भले ही इस बार रिंकू लक्ष्य का पीछा नहीं कर रहे थे, लेकिन इस बार तुलनात्मक रूप से काफी नीचे नंबर-7 पर खेलने उतरे रिंकू ने 20 गेंदों पर 4 चौकों और 3 छक्कों से नाबाद 44 रन बनाकर दिखा दिया कि वह विश्व कप की प्लानिंग में फिनिशर के टेस्ट में सौ में से सौ नंबरों से पास हुए. और नाबाद रहते हुए रिंकू ने दिखाया कि जब आखिरी दो ओवरों के राजा हैं. पारी का 19वां और 20 ओवर!

इन ओवरों के राजा हैं रिंकू!

हम नहीं आंकड़े पूरी कहानी खुद कह रहे हैं. छोटे से करियर में अभी तक रिंकू ने 35 टी20 मैचों में 42. 30 के औसत से 550 रन बनाए हैं. लेकिन जब बात पारी की आखिरी 12 गेंदों की आती है, तो उनका सूचकांक एक अलग ऊंचाई पर पहुंचा जाता है! इन मैचों में रिंकू ने आखिरी दो ओवरों में खेली 74 गेंदों पर 213 रन बनाए हैं और उनका स्ट्राइक-रेट 287.83 रहा है. इस दौरान रिंकू ने 14 चौके और 22 छ्क्के जड़े हैं. और अगर इसे प्रतिशत में बयां किया जाए, तो रिंकू के करियर के में अभी तक बने 550 रनों में 35.8 % रन सिर्फ आखिरी दो ही ओवरों में आए हैं.

संक्षिप्त मैच रिपोर्ट: अभिषेक का दम, न्यूजीलैंड हुए बेदम!

भारत ने बुधवार को शुरू हुई 5 मैचों की सीरीज के पहले टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में नागपुर के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन के मैदान पर न्यूजीलैंड को 48 रनों से रौंदने के साथ ही सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली. वर्ल्ड कप की ड्रेस रिहर्सल मानी जा रही इस सीरीज में भारतीय खिलाड़ियों पर नजरें थीं. ऐसे में अभिषेक की तूफानी पारी के बाद रिंकू ने टीम इंडिया को बेहतरीन फिनिश दिलाया. अभिषेक शर्मा के 35 गेंदों पर 5 चौकों और 8 छक्कों से 84 रन की तूफानी पारी भारत की जीत का बड़ा आधार साबित हुई. और इसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. वहीं आखिर में ये रिंकू के 20 गेंदों पर नाबाद 44 रन ही थे, जिससे टीम इंडिया ने 7 विकेट पर 238 का सुपर से ऊपर फिनिश हासिल किया. लक्ष्य का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 190 रन ही बना सकी भारत से मिले पहाड़ से स्कोर का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी. अर्शदीप और हार्दिक ने शुरुआती ओवर में विकेट झटके और न्यूजीलैंड इन झटकों से उबर नहीं पाई. पावरप्ले के बाद आकर वरुण चक्रवर्ती ने जाल बुनना शुरू किया, जिससे कीवी टीम के लिए जीत का जरूरी रन रेट लगातार बढ़ता गया. हालांकि, ग्लेन फिलिप्स और मार्क चैपमैन ने संघर्ष जारी रखा. लेकिन जब यह दोनों आउट हुए तो भारत की जीत सुनिश्चित हो गई. न्यूजीलैंड के लिए फिलिप्स ने 78 रनों की पारी खेली. जबकि मार्क चैपमैन ने 39 रन बनाए. भारत के लिए वरुण चक्रवर्ती और शिवम दुबे के खाते में 2-2 विकेट आए.