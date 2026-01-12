IND vs NZ, 1st ODI: विराट छाये, राहुल भाये लेकिन ये खिलाड़ी रहा मैच का 'असली हीरो'

IND vs NZ, 1st ODI: भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला वनडे मैच 4 विकेट से जीत लिया. भारत की जीत में भले ही विराट कोहली की पारी अहम रही और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया. कोहली ने 93 रन की पारी खेलकर भारत के लिए जीत के दरवाजे खोले थे, कोहली के अलावा केएल राहुल ने अहम 29 रन की पारी खेली और भारत को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई. लेकिन इन दोनों खिलाड़ियों के अलावा एक और खिलाड़ी की बात होनी चाहिए. वह खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि हर्षित राणा है.अगर पहले वनडे मैच का असली हीरो कोई है तो वह हर्षित राणा है.

भारत को गेंदबाजी में दिलाई सफलता

एक समय जब न्यूजीलैंड के ओपनर बल्लेबाजी कर रहे थे और विकेट की तलाश में थे तब अहम समय में हर्षित ने दोनों ओपनर्न को आउट कर भारत को मैच में वापस लाने का काम किया था. बता दें कि हेनरी निकोल्स और डेवॉन कॉनवे ने मिलकर न्यूजीलैंड के लिए पहले विकेट के लिए 117 रन की साझेदारी की थी. ऐसा लग रहा था कि दोनों बल्लेबाज कीवी टीम के लिए बड़ी साझेदारी करेंगे. जब निकोल्स और कॉनवे बल्लेबाजी कर रहे थे तो भारत के कप्तान शुभमन गिल हैरान और परेशान थे. उन्होंने वाशिंगटन सुंदर और कुलदीप यादव से भी बराबर गेंदबाजी कराई लेकिन कोई सफलता नहीं मिली, लेकिन आखिर में गिल के लिए हर्षित राणा ने काम किया और दोनों बल्लेबाजों को आउट भारत को मैच में वापस ला दिया. हर्षित राणा ने 10 ओवर में 65 रन देकर दो विकेट लिए. भले ही उन्होंने रन 65 दिए लेकिन उनके दो विकेट भारत के लिए काफी अहम रहे.

बल्लेबाजी में भी अहम 29 रन

एक समय जब भारतीय टीम लक्ष्य हासिल करने की ओर बढ़ रही थी और जब कोहली आउट हुए तो भारत का स्कोर 234 रन था. इसके तुरंत बाद रवींद्र जडेजा (04 रन) और श्रेयस अय्यर (49 रन) आउट हो गए. इसके बाद भारत का स्कोर 234/3 से लेकर स्कोर 242/5 हो गया. इस दौरान भारत के तीन विकेट महज 8 रन पर गिर गए थे. जिससे भारतीय टीम पर दबाव बन गया था. दूसरे छोर से केएल राहुल क्रीज पर मौजूद थे लेकिन राहुल को एक ऐसे बल्लेबाज की दरकार थी जो उनके साथ आगे पारी को बढ़ा सके, ऐसे में हर्षित राणा ने केएल राहुल का साथ दिया. राणा ने अहम समय में नंबर 7 पर बैटिंग करते हुए 23 गेंदों में 29 रनों की पारी खेली और टीम को जीत के दरवाजे पर पहुंचाया. इसके बाद राहुल अंत तक डटे रहे और 29 रनों की अहम पारी खेली और भारत को जीत दिलाई.

कोहली नहीं होते प्लेयर ऑफ द मैच तो हर्षित होते

अगर कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब नहीं दिया जाता तो यकीनन हर्षित राणा इस अवार्ड के हकदार थे. हर्षित ने दिखाया है कि उनपर गंभीर ने यूं ही विश्वास नहीं किया है.

केएल राहुल ने की राणा की तारीफ

मैच के बाद केएल राहुल ने हर्षित राणा की जमकर तारीफ की और कहा, 'मुझे नहीं लगता कि आखिरी 4-5 ओवर में सच में कोई प्रेशर था. हर्षित ने आते ही बहुत बढ़िया काम किया. जिस तरह से उसने बॉल को मारा, उससे मुझ पर से काफी प्रेशर कम हो गया, और अचानक चेज़ बहुत आसान हो गया." बता दें कि हर्षित राणा और राहुल की 37 रन की पार्टनरशिप हुई जो मैच का टर्निंग प्वाइंट बना.

फर्स्ट क्लास में हर्षित राणा ने जमाया है शतक

हर्षित राणा एक ऐसे खिलाड़ी रहे हैं जिन्होंने अपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बल्ले से एक शतक भी लगाया है. राणा के टीम में रहने से निचले क्रम में एक ऐसे खिलाड़ी की पूर्ती होती है जो अहम समय में बल्ले से कुछ रन भी बना सकता है. इसका उदाहरण उन्होंने पहले वनडे में दिखाया है.

आलोचनाओं का जमकर सामना

हर्षित राणा तेज़ी से इस टीम के लिए एक एसेट बनते जा रहे हैं. मीम्स से लेकर माइलस्टोन तक, यह खिलाड़ी एक अच्छा बॉलिंग ऑलराउंडर बनने के लिए पक्का इरादा रखता हुआ दिख रहा है. उनकी विकेट लेने की काबिलियत पर कभी शक नहीं होता, फैंस को उनकी बैटिंग पसंद आ है, वो ज़रूरी 20, 30, वो मुश्किल रन जब टीम को आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, राणा बनाकर दे रहे हैं. उन्होंने अपनी बैटिंग स्किल्स में काफ़ी सुधार किया है. बहुत बढ़िया, राणा जी..!