IND vs NZ 1st ODI: केएल राहुल ने छक्का लगाकर दिलाई जीत, छोड़ा विराट कोहली को पीछे, अब धोनी के रिकॉर्ड पर नजरें

KL Rahul Surpass Virat Kohli: भारतीय क्रिकेट टीम ने रविवार को वडोदरा में खेले गए पहले वनडे मुकाबले में न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हरा दिया. केएल राहुल ने छक्का लगाकर भारतीय टीम को जीत दिलायी. छक्का लगाकर टीम इंडिया को जीत दिलाने के मामले में राहुल ने विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया है. केएल राहुल ने भारतीय पारी के 49वें ओवर में क्रिस्टियन क्लार्क की आखिरी 3 गेंदों पर 4, 4, और 6 रन लगाते हुए भारतीय टीम को जीत दिलायी. वनडे क्रिकेट में यह छठा मौका था, जब केएल राहुल ने छक्का लगाकर टीम इंडिया को जीत दिलायी. वनडे में छक्का लगाकर भारतीय टीम को जीत दिलाने के मामले में राहुल ने विराट कोहली को पीछे छोड़ा. वनडे फॉर्मेट के किंग माने जाने वाले कोहली ने अपने करियर में 5 बार अब तक ऐसा किया है.

वनडे क्रिकेट में छक्का लगाकर अब तक सबसे ज्यादा बार भारतीय टीम को जीत दिलाने का रिकॉर्ड पूर्व कप्तान एमएस धोनी के नाम है. धोनी ने अपने करियर में 9 बार ऐसा किया है. राहुल के पास धोनी का भी रिकॉर्ड तोड़ने का समय है. देखना होगा कि वह ऐसा कर पाने में कामयाब हो पाते हैं या नहीं. केएल राहुल ने 21 गेंदों पर 2 चौकों और 1 छक्के की मदद से नाबाद 29 रन की पारी खेली.

मैच की बात करें तो भारतीय टीम ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था. न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए डेरिल मिचेल के 84, हेनरी निकोलस के 62, और डेवोन कोनवे के 56 रन की मदद से 8 विकेट पर 300 रन बनाए थे. भारतीय टीम ने विराट कोहली के 93, शुभमन गिल के 56, और श्रेयस अय्यर के 49 रन की पारी की बदौलत 49 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 306 रन बनाकर मैच 4 विकेट से जीता था. विराट कोहली प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे.

अगले दो वनडे मैचों से पहले भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा है. इंजरी की वजह से वॉशिंगटन सुंदर सीरीज से बाहर हो गए हैं. उनकी जगह आयुष बडोनी को टीम में शामिल किया गया है.

