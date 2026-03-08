डेथ ओवर्स का मास्टर, यॉर्क किंग; फाइनल में कहर बनकर बरसेंगे बुमराह, आंकड़े NZ को सोने नहीं देंगे

बूम-बूम बुमराह, जस्सी जैसा कोई नहीं, यॉर्क किंग... ये वो कुछ नाम हैं जो जसप्रीत बुमराह के खौफ को बयां करते हैं. क्रिकेट के मैदान में खिलाफ में खेल रही टीम के लिए तो बुमराह किसी बुरे सपने से कम नहीं हैं. तभी तो रविवार को होने वाले वर्ल्ड कप फाइनल के एक दिन पहले हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में न्यूजीलैंड के कप्तान मिच सैंटनर ने उन्हें गेम चेंजर बताया है. इंग्लैंड के खिलाफ हाई-वोल्टेज मुकाबले में वो जसप्रीत बुमराह ही थे जिन्होंने स्लॉग ओवर्स के दो ओवर वो गेंदबाजी की जिसने इंग्लैंड के जबड़े से जीत छीन ली. आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में न्यूजीलैंड के बैटर्स के लिए भी जसप्रीत काल साबित हो सकते हैं. उनके रिकॉर्ड भी इस बात की गवाही देते हैं. तो आइए बताते हैं जसप्रीत बुमराह न्यूजीलैंड के खिलाफ कितना बड़ा सिरदर्द साबित हो सकते हैं.

टी20 विश्वकप 2026 में जसप्रीत बुमराह का रिकॉर्ड

➜मैच- 7

➜ओवर- 24

➜कुल गेंदें-144

➜विकेट- 10

➜औसत-15.90

➜रन दिए- 159

➜4 विकेट- 0

➜5 विकेट- 0

यह काफी सपाट और हाई स्कोरिंग मैच होने वाला है.जसप्रीत बुमराह निश्चित तौर पर भारत के लिए गेम चेंजर साबित होंगे- मिच सैंटनर, न्यूजीलैंड टी20 कैप्टन

टी20 के हीरो बुमराह

➜मैच- 94

➜पारी-91

➜कुल गेंदें-1990

➜रन दिए-2173

➜मेडन-12

➜विकेट-117

➜औसत-18.57

➜इकोनॉमी-6.55

➜बेस्ट प्रदर्शन- 3/7

न्यूजीलैंड के खिलाफ कितने खतरनाक बुमराह?

न्यूजीलैंड के खिलाफ जसप्रीत बुमराह ने अब तक 14 टी20 मैच खेले हैं जिसमें उन्होंने 16 विकेट झटके हैं. इनमें उनका बेस्ट प्रदर्शन 12 रन खर्च कर 3 विकेट सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है. बुमराह ने इस दौरान 7.05 के रन रेट से 374 रन खर्चे हैं. हालांकि इस दौरान उनका औसत 23 प्रतिशत रहा जो उनके कुल औसत से थोड़ा ज्यादा है. न्यजीलैंड फिर भी इस बात से चौकन्नी है और कप्तान मिच सैंटनर उन्हें गेम चेंजर बताकर काफी तारीफ भी कर चुके हैं.

अहमदाबाद में कितने कारगर बादशाह बुमराह?

ESPN Cricinfo के अनुसार, जसप्रीत बुमराह ने अपने टी20 करियर के 8 मैच यहां खेले हैं जिसमें भारत की ओर से उन्होंने 3 मैच खेले हैं. इस दौरान उन्होंने 6 विकेट झटके हैं और उनका औसत 8.16 रहा. इस दौरान उन्होंने मात्र 4.45 के रन रेट से रन दिए जो टी20 में सबसे बेहतरीन माना जाता है.