'विश्व की सर्वश्रे्ठ टीम के लिए भी यह संभव नहीं', हर्षा भोगले ने दिखाया टीम इंडिया को आईना

रैंकिंग में दुनिया की 12वें नंबर की टीम. एक बार पहले मैच में 34 रन से हारा भारत तो लगा शायद यह अपवाद था, लेकिन आयरलैंड ने एक दिन बाद फिर से टीम श्रेयस अय्यर को 1 रन से मात देकर और सीरीज 2-0 से जीतकर इतिहास लिखकर बता दिया कि उसकी पिछली जीत अपवाद नहीं, बल्कि बेहतर दिखाए गए कौशल का नतीजा थी. सीरीज हार के बाद भारत का पोस्टमार्टम शुरू हो गया है. और मशहर कमेंटेटर हर्षा भोगले ने टीम इंडिया को आईना दिखाते हुए बहुत ही अहम बात की है.
विश्व की सर्वश्रेष्ठ टीम के लिए भी संभव नहीं
भोगले ने कहा, 'ये दो मैचों में मिली हार भारत के लिए आंख खोलने वाले हैं. आईपीएल में 250 रन की पिचों से एकदम से इस तरह पिचों पर खुद को ढालना दुनिया में सर्वश्रेष्ठ टीम के लिए भी संभव नहीं है. यही वजह है कि भारतीय टीम को समय-समय पर 160-170 वाली पिचों पर खेलने की जरूरत है. इस तरह की पिच इस लिहाज से अच्छी हैं क्योंकि ये बल्लेबाजों के समक्ष चुनौती पेश करती हैं.'
These two games are an eye-opener. Even the best in the world can't adjust quickly enough from the 250 kind of wickets proudly offered to them. That is why they need 160-170 games from time to time. Those are good because they challenge batsmen.— Harsha Bhogle (@bhogleharsha) June 28, 2026
X पर इस पोस्ट के बाद हर्षा ने आयरिश टीम की तारीफ करते हुए लिखा, 'आयरलैंड ने असाधारण प्रदर्शन किया. यह ऐसा प्रदर्शन है, जिसकी उनकी क्रिकेट को जरूरत थी. यह परिणाम इस टीम को आत्मविश्वास प्रदान करेगा और उन्हें और अमीर बनाएगा'
Outstanding from Ireland.. This is just the shot in the arm their cricket needed, the kind of result that will instil self-belief and make their cricket richer. 👏🏽👏🏽👏🏽.— Harsha Bhogle (@bhogleharsha) June 28, 2026
फैंस सवाल भी कर रहे हैं, लेकिन जवाब तो BCCI ही दे सकता है
Making these senseless wickets for IPL where there is no match between bat and ball is going to kill cricket!!! You need to have balance and only then can you discover true talents!— Cricket Insight HQ (@SidAngchekar) June 28, 2026
भोगले की बात पर फैंस भी उनसे लगातार सवाल कर रहे हैं.
Then my question is to you as the entire BCCI fraternity who control cricket in India, why do we make only 250 run pitches these days, just for entertainment and money sir, and the contest between bat and ball is just diminishing, so detrimental for the game? @bhogleharsha ????— Ray (@myzonearko) June 28, 2026
खिलाड़ियों की आलोचना भी होनी ही होनी है
This humbling was very much required by this team driven by ego. #INDvIRE— Hakuna Matata (@hakuna__py) June 28, 2026
Tilak did well, but needs to play with better intent. Taking the game deep doesn't win you matches
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