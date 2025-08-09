विज्ञापन
IND vs ENG: "भूख और जुनून से भरा था..." बुमराह-स्टोक्स नहीं बल्कि वसीम अकरम ने इस गेंदबाज को बताया 'बेस्ट'

Wasim Akram on Mohammed Siraj: पाकिस्तान के दिग्गज गेंदबाज वसीम अकरम ने सिराज के प्रदर्शन को "सर्वश्रेष्ठ" बताया है, जो उन्होंने हाल के दिनों में देखा है.

  • मोहम्मद सिराज ने पांच टेस्ट मैचों की सीरीज में 185.3 ओवरों की गेंदबाजी की और 23 विकेट लिए.
  • सिराज ने ओवल टेस्ट के अंतिम दिन तीन विकेट लेकर भारत को छह रन से रोमांचक जीत दिलाई और सीरीज ड्रॉ कराई.
  • पाकिस्तान के दिग्गज तेज गेंदबाज वसीम अकरम ने सिराज के प्रदर्शन को हाल के दिनों में देखा सबसे बेहतरीन बताया है.
Wasim Akra on Mohammed Siraj: भारत और इंग्लैंड के बीच हुई पांच टेस्ट मैचों की एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी सीरीज के दौरान मोहम्मज सिराज का जलवा रहा. सिराज ने सीरीज के सभी पांच मैच खेले और उन्होंने  185.3 ओवरों की गेंदबाजी की. इस दौरान उन्होंने दो बार पंजा जड़ा. सिराज 23 विकटों के साथ सीरीज में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे. भारतीय गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने कार्यभार प्रबंधन के चलते सीरीज के सिर्फ तीन मुकाबले खेले. ऐसे में सिराज इस सीरीज में भारतीय पैस अटैक को लीड करते नजर आए. ओवल टेस्ट के आखिरी दिन जब भारत को मैच जीतने और सीरीज ड्रॉ करने के लिए चार विकेट की आवश्यकता थी, सिराज आगे से लीड करते हुए दिखे और उन्होंने तीन विकेट झटक, भारत को छह रन से रोमांचक जीत दिलाई. वहीं अब पाकिस्तान के दिग्गज और सबसे घातक तेज गेंदबाजों में से एक वसीम अकरम ने सिराज के प्रदर्शन को "सर्वश्रेष्ठ" बताया है, जो उन्होंने हाल के दिनों में देखा है.

वसीम अकरम ने टेलीकॉम एशिया स्पोर्ट को दिए एक साक्षात्कार में सिराज के प्रदर्शन को "हाल के दिनों में देखा, सबसे अच्छा" बताया. अकरम ने कहा,"मैं शायद ही कभी क्रिकेट देखता हूं, जब मैं काम नहीं कर रहा होता हूं, लेकिन मैं आखिरी दिन से चिपका हुआ था. सिराज भूख और जुनून से भरा था - यह एक अविश्वसनीय प्रयास था. पांच टेस्ट मैचों में लगभग 186 ओवर फेंकना और फिर भी अंतिम दिन इतना आक्रामक होना उल्लेखनीय सहनशक्ति और मानसिक शक्ति को दर्शाता है. वह अब सिर्फ एक सहायक गेंदबाज नहीं है. वह आक्रमण का नेतृत्व कर रहा है और दिल से कर रहा है. यहां तक कि जब एक कैच गिरा - ब्रुक का - तो उसने ध्यान नहीं खोया. यह एक की निशानी है फाइटर की. टेस्ट क्रिकेट जीवित है और सक्रिय है."

ओवल में अंतिम दिन इंग्लैंड को दवाब में बिखर गई. सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने निचले तहस-नहस कर दिया. इंग्लैंड को जीत के लिए 35 रन चाहिए थे और उसके हाथ में 4 विकेट थे, लेकिन टीम यह रन नहीं बना पाई. अकरम ने स्वीकार किया कि दिन की शुरुआत में भारत को पसंदीदा मान रहे थे. वसीम अकरम ने कहा,"मैंने पांचवें दिन भारत को 60 प्रतिशत मौका दिया. उन्हें बस पहली सफलता की जरूरत थी. वोक्स के घायल होने और भारत को खून का अहसास होने के कारण, खेल जारी था. सिराज ने इसे संभव बनाया."

बुमराह के वर्कलोड को लेकर बोलते हुए वसीम अकरम ने कहा कि उनका प्रबंधित कार्यभार काम आया. अकरम ने जसप्रीत बुमराह के साथ भारत की रोटेशन रणनीति की भी प्रशंसा की, जिन्हें अपने कार्यभार को प्रबंधित करने के लिए सीरीज के अंतिम दो टेस्ट के लिए आराम दिया गया था. उन्होंने कहा,"अपने सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज को आराम देने के लिए एक बहादुर टीम की जरूरत होती है. लेकिन भारत के पास बेंच स्ट्रेंथ थी और योजना पूरी तरह से काम कर गई." "2025 में एशिया कप और 2026 में टी20 विश्व कप के साथ, इस तरह की दूरदर्शिता आवश्यक है. बुमराह सभी प्रारूपों में महत्वपूर्ण हैं, और उन्हें अच्छी तरह से प्रबंधित करना महत्वपूर्ण है."

