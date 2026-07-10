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"तिलक वर्मा को टीम से बाहर करो," इंडिया की हार पर हार देख भड़के पूर्व चीफ सिलेक्टर

भारत के पूर्व ओपनर कृष्णमाचारी श्रीकांत ने इंग्लैंड के खिलाफ T20I में उप-कप्तान तिलक वर्मा के प्रदर्शन की आलोचना की है. श्रीकांत ने कहा कि तिलक को टीम से बाहर कर देना चाहिए.

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"तिलक वर्मा को टीम से बाहर करो," इंडिया की हार पर हार देख भड़के पूर्व चीफ सिलेक्टर
T20I में टीम इंडिया के उप-कप्तान तिलक वर्मा

टीम इंडिया वर्तमान में अपनी सबसे खराब फॉर्म से गुजर ही है. आयरलैंड और इंग्लैंड के दौरे पर खेले गए अपने पिछले चार पूरे T20I मैच वे हार चुके हैं. खासकर भारत की बल्लेबाजी ने बुरी तरह से निराश किया है और अब मैनेजमेंट के फैसले पर बहुत सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि नॉटिंघम में खेले गए तीसरे T20I में पूरी टीम सिर्फ 76 रन पर ऑलआउट हो गई थी. भारत के पूर्व ओपनर और बीसीसीआई के मुख्य चयनकर्ता कृष्णमाचारी श्रीकांत ने भारत के T20I उप-कप्तान तिलक वर्मा की आलोचना की.

श्रीकांत ने उन्हें "समझ से बाहर" बताते हुए शॉर्ट-पिच गेंदों के खिलाफ तिलक के प्रदर्शन की कड़ी आलोचना की और कहा कि उन्हें टीम से बाहर कर देना चाहिए. श्रीकांत ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, "वह पहले से ही उप-कप्तान हैं, और ऐसा लगता है कि जल्द ही कप्तान भी बन जाएंगे. हो सकता है कि तिलक वर्मा ने खुद ही कहा हो कि वह तेज गति और उछाल को देखते हुए बाहर नहीं जाना चाहते. तिलक वर्मा को कुछ समझ नहीं आ रहा है." आप तिलक वर्मा को अपना मुख्य बल्लेबाज और उप-कप्तान बनाते हैं. फिर भी, आप उन्हें तेज गेंदबाजी से बचाते हैं? वे अक्षर पटेल को उनसे पहले भेज रहे हैं. वे तिलक वर्मा को बचाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वे जानते हैं कि वह शॉर्ट-पिच गेंदों के खिलाफ कमजोर हैं."

"तिलक को टीम से बाहर कर देना चाहिए"

1983 में भारत के साथ वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम का हिस्सा रहे श्रीकांत ने कहा कि, "मैं लगातार कह रहा हूं कि उन्हें टीम से बाहर कर देना चाहिए, लेकिन वे उन्हें बाहर नहीं करते."  तीसरे T20I में तिलक ने 11 गेंदों पर सिर्फ 3 रन बनाए और क्रीज पर संघर्ष करते दिखे. उनके संघर्ष ने भारत के बेहद खराब बैटिंग प्रदर्शन को बयां कर दिया, क्योंकि टीम इंग्लैंड में पुरुषों के T20I मैच में सबसे कम टीम स्कोर पर ऑलआउट हो गई. श्रीकांत ने आगे कहा कि वह भारत की T20I प्लेइंग XI में तिलक वर्मा की जगह संजू सैमसन को खिलाना पसंद करेंगे. उन्होंने कहा कि, "मैं तिलक वर्मा की जगह संजू सैमसन को खिलाना पसंद करूंगा."

दरअसल, आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ लगातार तीन मैचों में खराब प्रदर्शन के बाद सैमसन को भारत की टीम से बाहर कर दिया गया था, और उनकी जगह 15 साल के सूर्यवंशी को मौका दिया गया था. हालांकि, सूर्यकुमार यादव का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है और भारत की पूरी बैटिंग लाइन-अप पर सवाल उठ रहे हैं. 

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