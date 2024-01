IND vs ENG: "एक बार जब रोहित शर्मा..." अनिल कुंबले ने बताया क्या रहा मैच का टर्निंग प्वाइंट

Anil Kumble: अनिल कुंबले ने बताया क्या रहा मैच का टर्निंग प्वाइंट

Anil Kumble told what was the turning point of the match: भारत को रोहित शर्मा की अगुवाई में हैदराबाद में पांच टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में इंग्लैंड के खिलाफ 28 रनों से हार का सामना करना पड़ा है. इंग्लैंड के लिए जीत के नायक रहे बल्लेबाज ओली पोप और स्पिन गेंदबाज टॉम हार्टले. ओली पोप ने जहां दूसरी पारी में 196 रन बनाकर भारतीय टीम को ड्राइविंग सीट से बैकफुट पर धकेला तो टॉम हार्टले ने दूसरी पारी में 7 विकेट लेकर भारतीय बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी और मेहमान टीम को सीरीज में 1-0 की बढ़त दिलाई. भारत को मैच में जीत के लिए 231 रन बनाने थे, लेकिन टीम इंडिया सिर्फ 202 रनों पर ढेर हो गई. वहीं भारत की हार के बाद अनिल कुंबले ने बताया है कि आखिर टीम इंडिया से कहां चूक हुई.