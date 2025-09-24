IND vs BAN: भारत के जीतते ही ये देश फाइनल की रेस से होगा बाहर, यह मुकाबला बन जाएगा 'सेमीफाइनल'

India vs Bangladesh Asia Cup 2025 Super-4: दुबई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में बुधवार को एशिया कप 2025 के सुपर-4 मुकाबले में भारत का सामना बांग्लादेश से होना है. यह मुकाबला फाइनल के नजरिए से काफी अहम है क्योंकि अगर भारत आज का मैच जीत जाती है तो खिताबी मुकाबले की तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी. इसके अलावा श्रीलंका फाइनल की रेस से बाहर हो जाएगी और भारत-श्रीलंका के बीच 26 सितंबर को होने वाला मैच सिर्फ औपचारिकता भर रह जाएगा.

भारत जीता तो श्रीलंका बाहर

भारत ने बुधवार को बांग्लादेश को हरा दिया तो उसके चार अंक हो जाएंगे. इसके अलावा बांग्लादेश और पाकिस्तान में से किसी एक टीम के 4 अंक तक पहुंचना तय है. श्रीलंका अगर अपना आखिरी मैच जीतती भी है तो वह अधिकतम 2 अंकों तक पहुंच पाएगी. ऐसे में उसका बाहर होना तय है. श्रीलंका को फाइनल में बने रहने के लिए आज उम्मीद करनी होगी कि बांग्लादेश के खिलाफ भारत को हार मिले.

सेमीफाइनल हो जाएगा यह मुकाबला

अगर सूर्यकुमार यादव एंड कंपनी आज का मैच जीती तो 25 सितंबर को बांग्लादेश-पाकिस्तान के बीच होने वाला मैच सेमीफाइनल की तरह हो जाएगा, क्योंकि इस मैच की विजेता टीम फाइनल के लिए क्वालीफाई कर जाएगी. बता दें, बांग्लादेश और पाकिस्तान के दो-दो अंक हैं. बांग्लादेश और पाकिस्तान एक दूसरे से ही सुपर-4 का आखिरी मैच खेलेंगे. ऐसे में दोनों में से कोई ही अधिकतम 4 अंक पहुंच पाएगा. पाकिस्तान अभी 2 मैचों में एक जीत और एक हार के साथ अंक तालिका में दूसरे स्थान पर हैं. पाकिस्तान के दो अंक हैं और उसका नेट रन रेट +0.226 का है. जबकि बांग्लादेश ने सिर्फ एक मैच खेला है और उसका नेट रन रेट +0.121 का है.

ऐसा है भारत-बांग्लादेश का रिकॉर्ड

दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की पिच उम्मीद के मुताबिक धीमी रही है. इसकी वजह से मिडिल ओवर्स में तेजी से रन बनाना मुश्किल है. बुधवार को दुबई में काफी गर्मी रहेगी. यहां अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस, जबकि न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. मैच के दौरान बारिश की आशंका नहीं है.

भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ साल 2009 से अब तक 17 टी20 मुकाबले खेले, जिसमें 16 मैच अपने नाम किए. इसी बीच बांग्लादेशी टीम महज 1 ही मुकाबला जीत सकी. भारत ने इस टीम के विरुद्ध लगातार आठ मैच अपने नाम किए हैं.

भारत की टीम : सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, संजू सैमसन, हर्षित राणा और रिंकू सिंह.

बांग्लादेश की टीम : लिटन दास (कप्तान), परवेज हुसैन इमोन, सैफ हसन, तौहीद हिरदॉय, जेकर अली, शमीम हुसैन, नुरुल हसन, मेहदी हसन, रिशद हुसैन, नसुम अहमद, मुस्तफिजुर रहमान, तंजीम हसन साकिब, तस्कीन अहमद, शोरफुल इस्लाम, मोहम्मद सैफुद्दीन और तंजीद हसन तमीम.

यह भी पढ़ें: IND vs PAK: नेट-बॉलर की तरह धो डाला... सुनील गावस्कर ने बताया अभिषेक नहीं बल्कि इस बल्लेबाज ने की शाहीन की धुनाई

यह भी पढ़ें: IND Vs BAN, Asia Cup: भारत के खिलाफ मैच से पहले बांग्लादेश को लगा बड़ा झटका, कप्तान हुआ चोटिल