Pakistan vs USA T20 World Cup LIVE Score: कोलंबो के सिंहली स्पोर्ट्स क्लब में हो रहे आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के 12वें मुकाबले में पाकिस्तानी टीम को साहिबजादा फरहान के रूप में चौथा झटका लगा है, जो 74 रन बनाकर आउट हुए. जबकि बाबर 46 रन बनाकर लौटे. इससे पहले, शैडली वैन शल्कविक ने पाकिस्तान को शुरुआती झटके दिए हैं. उन्होंने एक ही ओवर में सलमान आगा और सैम अयूब का शिकार किया. आउट होने से पहले सैम ने साहिबजादा फरहान के साथ टीम को मजबूत शुरुआत दिलाई. दोनों ने पहले विकेट के लिए 5 ओवर में 54 रनों की साझेदारी की. (Live Scorecard)

इससे पहले, यूएसए ने पाकिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है. अमेरिकी टीम में दो बदलाव किया गया है. जबकि पाकिस्तान एक बदलाव के साथ उतरी है. पाकिस्तान की प्लेइंग इलेवन में सलमान मिर्जा को ड्रॉप किया गया है. जबकि उस्मान तारिक खेल रहे हैं. उस्मान तारिक की गेंदबाजी एक्शन पर फैंस ने सवाल उठाए हैं. यूएसए ने पिछले टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को ग्रुप स्टेज में हराकर वर्ल्ड कप से बाहर किया था. जबकि मोनांक पटेल की अगुवाई में टीम ने जारी टूर्नामेंट में भारत के खिलाफ दमदार प्रदर्शन कर फैंस का दिल जीत लिया था. यूएसए ने दिखाया कि है कि वह अपना होमवर्क अच्छे से करके आई है. दूसरी तरफ पाकिस्तान है, जो पिछली हार का बदला लेने के लिए बेकररा है. ऐसे में आज का मुकाबला काफी रोमांचक होने की उम्मीद है. वहीं इस मैच पर बारिश का भी साया है.

ऐसी है दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन

पाकिस्तान प्लेइंग इलेवन: सईम अयूब, साहिबजादा फरहान, सलमान आगा (कप्तान), बाबर आजम, उस्मान खान (विकेटकीपर), शादाब खान, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, उस्मान तारिक, अबरार अहमद.

संयुक्त राज्य अमेरिका प्लेइंग इलेवन: एंड्रीज़ गौस (विकेटकीपर), शयान जहांगीर, मोनांक पटेल (कप्तान), मिलिंद कुमार, संजय कृष्णमूर्ति, शुभम रंजने, हरमीत सिंह, मोहम्मद मोहसिन, शैडली वैन शल्कविक, एहसान आदिल, सौरभ नेत्रावलकर.

