राजपाल यादव का अब मिनटों में उतर जाएगा कर्ज, इस शख्स ने दिए 1 करोड़ 11 लाख, बाकी रह गए इतने करोड़

बॉलीवुड के मशहूर कॉमेडियन राजपाल यादव के चेक बाउंस मामले में अब एक नई उम्मीद की किरण दिखी है. सोशल मीडिया पर राजपाल यादव की पीड़ा देखकर कई लोग आगे आए हैं. पहले एक्टर सोनू सूद ने उनकी मदद का वादा किया था, अब जैम म्यूजिक (Gem Tunes) के प्रोड्यूसर इंद्रजीत सिंह ने बड़ा कदम उठाया है. उन्होंने राजपाल यादव की कलाकार की तारीफ करते हुए उनके लिए मदद का हाथ आगे बढ़ाया है. इंद्रजीत सिंह ने जैम ट्यून्स फैमिली की ओर से राजपाल यादव को 1 करोड़ 11 लाख रुपये (₹1,11,00,000) की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है.

मुश्किल समय में राजपाल यादव

उन्होंने सोशल मीडिया पर राजपाल यादव के लिए लिखा, 'सोशल मीडिया के माध्यम से हमें राजपाल यादव जी की पीड़ा और वेदना के बारे में जानकारी मिली. यह जानकर मन अत्यंत व्यथित हुआ. राजपाल यादव जी न केवल एक महान कलाकार हैं, बल्कि एक अच्छे और सच्चे इंसान भी हैं. ऐसे कठिन और दुखद समय में हम सभी का कर्तव्य बनता है कि हम मानवता के नाते उनके और उनके परिवार के साथ खड़े हों.

लीगल टीम से की मदद

इंद्रजीत सिंह ने आगे लिखा, 'मैं, जैम ट्यून्स फैमिली की ओर से राजपाल भाई को ₹1,11,00,000/- (एक करोड़ ग्यारह लाख रुपये) की सहायता प्रदान कर रहा हूं. हमारी ई- विजन की लीगल. टीम इसमें लग गई है . मैं समस्त भारतवासियों से भी विनम्र अपील करता हूं कि इस दुख की घड़ी में आगे आकर उनकी यथासंभव सहायता करें और उनके परिवार को संबल दें.' आपको बता दें कि राजपाल यादव ने हाल ही में चेक बाउंस मामले में तिहाड़ जेल में सरेंडर किया है.