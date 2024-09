Ind vs Ban 2nd Test: आकाश दीप ने चंद दिनों में तोड़ दिया यह "विराट वादा", लेकिन खुश हो गए कोहली भैया

टीम इंडिया के नए पेसर आकाश दीप (Akash Deep) ने बांग्लादेश के खिलाफ चेन्नई में पहले टेस्ट के दौरान एक बड़ा वादा सार्वजनिक मंच पर किया था, लेकिन हफ्ता भी नहीं बीता था कि कानपुर टेस्ट के चौथे दिन (4th day) इस पेसर ने यह वादा तोड़ दिया. इस वादे के बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले वह वजह जान लीजिए जिसके कारण आकाश दीप सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गए. दरअसल भारतीय पारी में नंबर नौ पर बैटिंग करने उतरे आकाश दीप ने रन तो सिर्फ 5 गेंदों पर 12 ही बनाए, लेकिन जिस अंदाज में उन्होंने बांग्लादेशी दिग्गज शाकिब-अल-हसन की लगातार दो गेंदों पर लांग-ऑन के ऊपर से गगनचुंबी छक्के जड़े, उससे ड्रेसिंग रूम में बैठे भारतीय दिग्गज ही नहीं, बल्कि करोड़ों भारतीय फैंस का मन गदगद हो गया. कुल मिलाकर उन्होंने 12 रन इन दो छक्कों से बनाए और इससे सबसे ज्यादा खुश उनके "विराट भैया" और कोहली का चाहने वाले हुए.

दरअसल कोहली और उनके चाहने वालों की मुस्कुराहट की वजह छक्कों से ज्यादा विराट के बैट से जड़े छक्के जड़ना था. जी हां, जैसे ही आकाश दीप के बैट पर स्क्रीन पर पैंस को एमआरएफ का स्टिकर दिखाई पड़ा, तो साफ हो गया कि यह वही बैट है जो चेन्नई टेस्ट के दौरान भारतीय पूर्व कप्तान ने इस पेसर को दिया था. और इस बात का जिक्र बाकायदा आकाश दीप ने मीडिया के साथ किया था. लेकिन इस दौरान उन्होंने एक वादा भी किया था, जो कानपुर में चंद दिनों के भीतर ही उन्होंने तोड़ दिया.

कोहली ने पहले टेस्ट से कुछ दिन लगे शिविर में कोहली से मिले बल्ले के पीछे ही स्टोरी के बारे में बताते हुए आकाश दीप भावुक हो गए. उन्होंने कहा, "यह खुद विराट ही थे, जिन्होंने मुझे बैट गिफ्ट किया. यह मेरे लिए बड़ा तोहफा था. और वह इस बल्ले से कभी नहीं खेलेंगे क्योंकि मैं इस बैट को अपने कमरे में निशानी के रूप में रखूंगा." यह आकाश के बयान का हिस्सा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि यह बल्ला उनके लिए एक निशानी है और वह इससे कभी नहीं खेलेंगे. लेकिन इस बयान के चंद दिन बाद ही आकाश बल्ला थामे बैटिंग के लिए उतर पड़े. बहरहाल, विराट को वादा तोड़ने से ज्यादा खुशी आकाश दीप के जड़े दो लगातार छक्कों से हुई होगी और यह उनकी मुस्कान से भी साफ भी हो गई. फैंस भी इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं.

