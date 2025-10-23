IND vs AUS: राजनेता लगाने लगे बाउंड्री के बाहर चौके-छक्के, ट्रोलर हैं या फैन?

IND vs AUS 2nd ODI: क्रिकेट के मैदान के लिए राजनेताओं के दखल फैंस और ट्रोल की तरह बढ़ती ही जा रही है. दो दिनों पहले AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सरफराज खान के भारतीय-A टीम में नहीं चयन किए जाने को लेकर सवाल उठाया. फिर कांग्रेस की प्रवक्ता शमा मोहम्मद ने क्रिकेट में धर्म का रंग भी फेंट दिया. अब कांग्रेस पार्टी के राजनेता शशि थरूर ने चयनकर्ताओं को आड़े हाथों लिया है.

एडिलेड वन डे में विराट कोहली के 0 पर आउट होते ही शशि थरूर ने 'X' पर ट्वीट किया, "तो जेवियर बार्टलेट ने भारतीय चयनकर्ताओं को यह दिखाने में सिर्फ चार गेंदें लीं कि उनका निर्णय कितना मूर्खतापूर्ण था जब उन्होंने अपने सबसे घातक मैच विजेता @imkuldeep18 को एक अनुभवी तेज गेंदबाज राणा के पक्ष में बाहर रखा. इंग्लैंड में कुलदीप को बाहर करना गलत था और एडिलेड में उन्हें नहीं चुनना बेतुका है. भयानक!

संजू सैमसन को लेकर भी शशि थरूर ने उठाये थे सवाल

ये पहला मौक़ा नहीं है जब किसी राजनेता ने टीम इंडिया में किसी खिलाड़ी की अनदेखी को लेकर सवाल उठाए हों. करीब डेढ़ महीने पहले ही एशिया कप को लेकर कांग्रेस के राजनेता शशि थरूर ने भी संजू सैमसन की तरफदारी में ‘X' पर ट्वीट किया था, “लेकिन यह कहना भी जायज है कि हमारी जीत से बिना किसी तरह की कटौती किए कुछ सवाल पूछना जरूरी है. क्या अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन की बेहद सफल ओपनिंग जोड़ी को तोड़ना और एक तीन बार के शतकवीर को मध्यक्रम में धकेलना सही था, जहां वह असहज थे? क्या गिल के एशिया कप में प्रदर्शन इस बदलाव को सही ठहराते हैं? क्या संजू को उस स्थान पर वापस लाना बेहतर नहीं होगा जहां उन्होंने भारत के लिए चमक दिखाई है, गिल को नंबर तीन पर रखना और सूर्या को नंबर पांच पर ले जाना?

BCCI देगा जवाब?

वैसे यह भी ध्यान देने की बात है कि शशि थरूर ने यहां एक ऑस्ट्रेलियाई मीडियम पेसर ज़ेवियर बार्टलेट की तुलना मैच विनर स्पिनर कुलदीप यादव से कर दी है. जैसे, अपनी बात कहने के लिए वह बस एक मौके का इंतजार कर रहे थे.

सरफ़राज़ ख़ान, संजू सैमसन, कुलदीप यादव के चयन, प्लेइंग XI में इनकी जगह, इनके बैटिंग ऑर्डर या इन जैसे और कई सवाल क्रिकेट एक्सपर्ट्स और फ़ैंस लगातार चयनकर्ताओं से पूछते ही रहते हैं. बड़ी बात यह है कि राजनेता देश के अहम मुद्दों को छोड़कर एक ऐसे फील्ड में घुसने की कोशिश कर रहे हैं जो ज्यादातर अब तक राजनीतिक प्रभाव से दूर रहा है. खेलों की सेहत के लिए इस खतरनाक ट्रेंड माना जा सकता है.