IND vs AUS: ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले 'घर लौटे' रोहित शर्मा, पूर्व भारतीय कोच के साथ जमकर किया अभ्यास

Rohit Sharma Practice at Mumbai Shivaji Park: शुक्रवार को उन्हें मुंबई के शिवाजी पार्क में मुंबई के अपने पूर्व साथी अभिषेक नायर के साथ अभ्यास करते देखा गया. रोहित ने लंबे समय तक नेट्स में बल्लेबाजी का अभ्यास किया.

IND vs AUS: ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले 'घर लौटे' रोहित शर्मा, पूर्व भारतीय कोच के साथ जमकर किया अभ्यास
Rohit Sharma: मुंबई के शिवाजी पार्क में रोहित शर्मा अभ्यास करते दिखे.
  • रोहित शर्मा को ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज के लिए खिलाड़ी के रूप में चुना गया है.
  • रोहित ने मुंबई के शिवाजी पार्क में अपने पूर्व साथी अभिषेक नायर के साथ नेट्स में बल्लेबाजी का अभ्यास किया है.
  • रोहित शर्मा ने आखिरी बार चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम के कप्तान के रूप में खेला था और टीम ने खिताब जीता था.
भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज की तैयारी शुरू कर दी है. रोहित को वनडे सीरीज के लिए बतौर खिलाड़ी चुना गया है. उनकी जगह वनडे फॉर्मेट का कप्तान शुभमन गिल को बनाया गया है. पिछले कुछ समय से अपनी फिटनेस पर मेहनत कर रहे रोहित ने बल्लेबाजी का अभ्यास भी शुरू कर दिया है. शुक्रवार को उन्हें मुंबई के शिवाजी पार्क में मुंबई के अपने पूर्व साथी अभिषेक नायर के साथ अभ्यास करते देखा गया. रोहित ने लंबे समय तक नेट्स में बल्लेबाजी का अभ्यास किया.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो क्लिप में, रोहित को शहर के प्रतिष्ठित क्रिकेट मैदान पर स्थानीय तेज गेंदबाजों का सामना करते हुए देखा जा सकता है. दाएं हाथ के इस बल्लेबाज को शानदार कवर ड्राइव और स्वीप शॉट खेलते हुए देखा गया. सैकड़ों प्रशंसक उनका उत्साहवर्धन कर रहे थे. उनकी पत्नी रितिका सजदेह भी इस मौके पर मौजूद थीं. अभ्यास के बाद रोहित शिवाजी पार्क में मौजूद फैंस से भी मिले. जब रोहित ने ऑल हार्ट क्रिकेट अकादमी में दो बैटिंग नेट सत्र किए तो मुंबई के क्रिकेटर अंगकृष रघुवंशी और कुछ अन्य स्थानीय खिलाड़ी भी मौजूद थे.

रोहित शर्मा ने आखिरी बार भारतीय टीम के लिए चैंपियंस ट्रॉफी में खेला था. रोहित की कप्तानी में भारतीय टीम 12 साल बाद आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीतने में सफल रही थी. फाइनल में भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को हराया था. रोहित फिलहाल वनडे फॉर्मेट में सक्रिय हैं. भारत को अपनी कप्तानी में टी20 विश्व कप 2024 का खिताब दिलाने के बाद उन्होंने इस फॉर्मेट को अलविदा कह दिया था. इंग्लैंड टेस्ट सीरीज से पहले उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से भी संन्यास ले लिया था.

बतौर खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया दौर पर जा रहे रोहित पर निश्चित रूप से प्रदर्शन का दबाव होगा. उनके बल्ले से जब तक रन निकलेंगे, वनडे फॉर्मेट में उनकी जगह बची रहेगी. रन न बनाने की स्थिति में टीम में उनकी जगह खतरे में पड़ सकती है. रोहित शर्मा वनडे क्रिकेट के बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक हैं. वनडे में तीन दोहरा शतक लगाने वाले वह दुनिया के एकमात्र खिलाड़ी हैं. 2007 में वनडे करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ने 273 मैचों की 265 पारियों में 32 शतक और 58 अर्धशतक की मदद से 12,034 रन बनाए हैं.

