IND vs AUS: मिचेल स्टार्क की अनप्लेबल डिलवरी, 'बनाना स्विंग' पर खड़े-खड़े बोल्ड हुए शुभमन गिल, करियर में पहली बार हुआ ऐसा

India vs Australia Pink Ball Test, Mitchell Starc vs Shubman Gill: एडिलेड ओवल में भारत के खिलाफ पिंक बॉल से हो रहे डे-नाइट टेस्ट मैच में मिचेल स्टार्क कहर बनकर भारतीय बल्लेबाजों पर बसरे हैं. मिचेल स्टार्क जहां पहली पारी में छह विकेट लेने में सफल रहे और भारत को 180 रनों पर समेटने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई, तो दूसरे दिन स्टंप्स तक उन्होंने भारतीय बल्लेबाजों को अपनी गेंदों से काफी परेशान किया. पिंक बॉल के बादशाह मिचेल स्टार्क ने दूसरे पारी में शुभमन गिल का विकेट हासिल किया. मिचेल स्टार्क की यह गेंद इतनी शानदार थी कि शुभमन गिल के पास इसका कोई जवाब नहीं था और भारतीय बल्लेबाज जब तक समझ पाते, तब तक गिल्लियां बिखर चुकी थी.

ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 337 रनों पर समाप्त हुई और उसने पहली पारी के आधार पर भारत पर 157 रनों की बड़ी बढ़त हासिल की थी. ट्रेविस हेड ने इसमें अहम भूमिका निभाई, जिन्होंने 141 गेंदों में 140 रनों की पारी खेली. इसके बाद भारत की दूसरी पारी शुरू हुई और पहली पारी की तरह, दूसरी पारी में भी भारतीय टॉप ऑर्डर विफल रहा. केएल राहुल 7 रन बनाकर आउट हुए. जबकि जायसवाल अच्छी शुरुआत का फायदा नहीं उठ पाए और सिर्फ 24 रन बनाकर आउट हुए. भारत को तीसरा झटका कोहली के रूप में लगा, जो 11 रन बनाकर आउट हुए. इसके बाद मिचेल स्टार्क ने शुभमन गिल को अपना शिकार बनाया.

मिचेल स्टार्क की जिस गेंद पर शुभमन गिल आउट हुए वह अनप्लेबल थी, जिसे खेलना बहुत मुश्किल था. यह बनाना स्विंग थी, चौथे स्टंप के बाहर गिरी और एकदम से अंदर आई. शुभमन गिल के पास कोई मौका नहीं था. वह ड्राइव करने के लिए आगे बढ़े, बल्ले और पैड के बीच गैप रहा और स्टंप्स में जा लगी. बता दें, यह टेस्ट में पहली बार है जब मिचेल स्टार्क ने शुभमन गिल को अपना शिकार बनाया है.

CASTLED!



Mitch Starc gets some "banana swing" to make a mess of Shubman Gill's stumps 🍌#DeliveredWithSpeed | @NBN_Australia | #AUSvIND pic.twitter.com/sP41huXm4F