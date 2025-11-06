IND vs AUS LIVE Streaming, 4th T20I: कब और कहां देख पाएंगे चौथा टी20 लाइव, कैसी है पिच का मिजाज?

IND vs AUS LIVE Telecast, Pitch Report: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच क्वींसलैंड के कैरारा ओवल में सीरीज का चौथा टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेला जाना है. सीरीज के दूसरे मुकाबले में 4 विकेट से हार का सामना करने के बाद टीम इंडिया ने तीसरा टी20 अंतरराष्ट्रीय 5 विकेट से जीता था. भारत की नजरें इस जीत के सिलसिले को आगे बढ़ाने का होगा. वहीं फैंस की नजरें सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल पर होंगी, जो सीरीज में अभी तक अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं. गिल चौथे टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में बड़ा स्कोर बनाने की कोशिश करेंगे. बता दें, तीन मैचों के बाद सीरीज 1-1 से बराबर है.

इस मैच से पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम कुछ प्रमुख खिलाड़ियों की अनुपस्थिति में थोड़ा कमजोर नजर आ रही है. पिछले मैच में जोश हेजलवुड की अनुपस्थिति से स्पष्ट अंतर नजर आया था जब भारत 186 रनके लक्ष्य को हासिल करके सीरीज बराबर करने में सफल रहा था. चौथे मैच में ऑस्ट्रेलिया को ट्रेविस हेड की भी कमी खलेगी क्योंकि सलामी बल्लेबाज को एशेज की तैयारी के लिए शेफील्ड शील्ड में खेलना है. ऑस्ट्रेलिया की टीम के इन दोनों प्रमुख खिलाड़ियों की अनुपस्थिति में भारत के पास गाबा में अंतिम मैच से पहले 2-1 की बढ़त हासिल करने का यह सबसे अच्छा मौका है.

कैसी रहेगी पिच और मौसम

कैरारा में अभी तक केवल दो अंतरराष्ट्रीय मैच हुए हैं, जिसमें से पिछला 10 ओवर का मैच बन गया था. ऐसे में अधिक रिकॉर्ड नहीं है कि किसे फायदा मिलेगा. वहीं इस मैदान पर हुए बीबीएल मैचों में बड़ा स्कोर देखने को मिला है. कम से कम 10 बीबीएल मैचों की मेजबानी करने वाले स्थानों की तुलना में, यहां पर छठा सबसे अधिक बल्लेबाजी स्ट्राइक है. वहीं मैच के दौराम मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा. बारिश की कोई संभावना नहीं है.

कब और कहां होगा मुकाबला

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज का चौथा क्वींसलैंड के कैरारा ओवल में खेला जाएगा. यह मैच 6 अक्टूबर को खेला जाएगा और भारतीय समयानुसार दोपहर 1:45 पर शुरू होगा.

कहां देख पाएंगे लाइव

इस सीरीज का प्रसारण अधिकार स्टार स्पोर्ट्स के पास है. स्टार से विभिन्न चैनलों पर मैच का सीधा प्रसारण होगा, जबकि जियोहॉटस्टार पर मैच की लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध होगी.

ऐसी है दोनों टीमें

भारत: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल (उपकप्तान), तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), रिंकू सिंह, वॉशिंगटन सुंदर।

ऑस्ट्रेलिया: मिशेल मार्श (कप्तान), मैथ्यू शॉर्ट, जोश इंग्लिस (विकेट कीपर), जोश फिलिप (विकेट कीपर), मिशेल ओवेन, ग्लेन मैक्सवेल, मैट कुहनेमन, एडम ज़म्पा, महली बियर्डमैन, बेन ड्वार्शिस, जेवियर बार्टलेट, नाथन एलिस, मार्कस स्टोइनिस.

