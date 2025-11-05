Subah Jaldi Kaise Uthe: अच्छी सेहत और लाइफस्टाइल के लिए सुबह जल्दी उठना काफी जरूरी होता है. कई बार लोग रात को सोने से पहले मन में ठान तो लेते हैं कि सुबह जल्दी उठेंगे लेकिन आलस के कारण वे बिस्तर छोड़ ही नहीं पाते हैं. सुबह जल्दी उठना काफी मुश्किल और आलस भरा तो लगता है लेकिन क्या आप जानते हैं सुबह समय से जाग जाने से पूरा दिन तरोताजा महसूस होता है और लाइफस्टाइल भी धीरे-धीरे सुधरने लगता है. ऐसे में अगर आप भी इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं कि 'मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाता हूं, क्या करूं?' तो ये खबर आपके लिए ही है. आज हम आपको 5 ऐसी आसान ट्रिक्स बताने जा रहे हैं जिन्हें अपनाने से आपकी आंख रोजाना ही सुबह समय से खुद खुल जाएंगी.

1. रात को समय से सोना

सुबह जल्दी उठने के लिए रात को समय से सोना काफी जरूरी है. शरीर को हेल्दी रखने के लिए 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लेनी चाहिए. अगर आपकी नींद पूरी रहेगी तो अगले दिन आप फ्रेश महसूस करेंगे और काम करने में एकाग्रता भी बनी रहेगी.

आजकल के डिजिटल दौर में लोग देर रात तक फोन-लैपटॉप चलाते ही रहते हैं. इससे रात में काफी समय तक नींद नहीं आती है. ऐसे में आप रोजाना सोने के 1 घंटे पहले अपना मोबाइल-लैपटॉप बंद करने की आदत जरूर बनाएं. इसके अलावा आप फोन में स्लीप मोड ऑन कर सकते हैं, इससे नॉटिफिकेशन आपको बार-बार परेशान नहीं करेगी.

सुबह जल्दी उठने के लिए आप अलार्म क्लॉक को अपने बिस्तर से थोड़ी दूर रखें. इससे जब सुबह अलार्म बजेगा तो आपको बंद करने के लिए उठना ही पड़ेगा. उठने के साथ ही आपका आलस भी थोड़ा कम हो जाएगा.

सोने से पहले अपना अगले दिन का प्लान जरूर बना लें. रोजाना आप डे प्लान में ऐसे कार्य शामिल करें जिसके लिए आप उत्साहित रहें. ऐसा करने से आप अगले दिन सुबह उठने के लिए प्रेरित रहेंगे.

अगर आप रोजाना सुबह जल्दी उठना चाहते हैं तो रात को हल्का खाना ही खाएं. दरअसल, लाइट डिनर करने से भोजन पेट में जल्दी पच जाता है और स्लीप क्वालिटी बेहतर होती है. साथ ही पाचन तंत्र की समस्याएं भी दूर रहती हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.