विज्ञापन
विशेष लिंक

IND vs AUS 3rd ODI: रोहित शर्मा का अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 50वां शतक, किंग कोहली का अर्द्धशतक, भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से रौंदा

Rohit Sharma, Virat Kohli, India beat Australia by 9 Wickets: रोहित शर्मा की शतकीय और विराट कोहली के नाबाद अर्द्धशतकीय पारी के दम पर भारत ने ऑस्ट्रेलिया को सिडनी वनडे में 9 विकेट से हरा दिया. भारत पहले ही सीरीज गंवा चुका था, ऐसे में इस मैच को जीतकर उसने व्हॉइट वॉश से खुद को बचा लिया.

Read Time: 4 mins
Share
IND vs AUS 3rd ODI: रोहित शर्मा का अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 50वां शतक, किंग कोहली का अर्द्धशतक, भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से रौंदा
IND vs AUS 3rd ODI: रोहित का अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 50वां शतक
  • भारत ने सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया को नौ विकेट से हराकर तीन मैचों की सीरीज दो एक से जीती.
  • रोहित शर्मा ने नाबाद 121 रनों की पारी खेली. रोहित ने इस दौरान अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपना 50वां शतक जड़ा.
  • विराट कोहली ने सिडनी में 74 रन की नाबाद पारी खेलकर वनडे में अपना 75वां अर्धशतक बनाया.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

India beat Australia by 9 Wickets: रोहित शर्मा और विराट कोहली की शानदार बल्लेबाजी के दम पर भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेले गए तीसरे वनडे मुकाबले को 9 विकेट से अपने नाम किया. इसी के साथ तीन मुकाबलों की सीरीज 2-1 पर समाप्त हुई. एडिलेड ओवल में 73 रन की पारी खेलने वाले रोहित शर्मा ने अगले मुकाबले में 121 रन की नाबाद पारी खेलकर फॉर्म में शानदार वापसी की है. दूसरी ओर, सीरीज के शुरुआती दो मुकाबलों में 'शून्य' पर आउट होने वाले विराट कोहली ने इस मैदान पर 74 रन की नाबाद पारी खेली. टॉस जीतकर बल्लेबाजी के लिए उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम 46.4 ओवरों में महज 236 रन पर सिमट गई.

रोहित शर्मा का 50वां अंतरराष्ट्रीय शतक

ऑस्ट्रेलिया से मिले 237 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम को रोहित शर्मा और शुभमन गिल की जोड़ी ने अच्छी शुरुआत दिलाई. दोनों ने पहले 10 ओवरों में 68 रन जोड़े. हालांकि, पावरप्ले खत्म होते ही कप्तान गिल, जो क्रीज पर पूरी तरह से जमे दिख रहे थे, जोश हेजलवुड का शिकार बने. शुभमन गिल 26 गेंदों में दो चौके और एक छक्के के दम पर 24 रन बनाए. 

Latest and Breaking News on NDTV

इसके बाद क्रीज पर आए विराट कोहली ने रोहित शर्मा के साथ साझेदारी बनानी शुरू की. कोहली ने पहले ही गेंद पर सिंगल लिया और उसके बाद तो पूरा स्टेडियम झूम सा गया. रोहित ने 21वें ओवर की चौथी गेंद पर नाथन इलियस की गेंद पर सिंगल लिया और अपना वनडे में 60वां अर्द्धशतक लगाया. इसके बाद कोहली ने अपना अर्द्धशतक पूरा किया. भारत की जब जीत तय लग रही थी, तब 33वें ओवर में रोहित शर्मा ने अपना शतक जड़ा. 

यह रोहित शर्मा के अंतरराष्ट्रीय करियर का 50वां शतक रहा, जबकि वनडे का 33वां. रोहित ने अपने शतक के लिए 105 गेंद ली. इस शतक के दम पर रोहित ने रिकॉर्ड्स की झड़ी सी लगा दी.

रोहित अब वनडे में किसी एक टीम के खिलाफ सबसे अधिक शतक लगाने के मामले में दूसरे स्थान पर हैं. यह वनडे में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनका 9वां शतक रहा. जबकि ऑस्ट्रेलियाई धरती पर छठा. किसी एक विरोधी टीम के खिलाफ सबसे अधिक शतक लगाने का रिकॉर्ड कोहली के नाम है, जिन्होंने श्रीलंका के खिलाफ 10 शतक लगाए हैं. 

किंग कोहली का नाबाद अर्द्धशतक

विराट कोहली पर्थ और एडिलेड में खाता भी नहीं खोल पाए थे. ऐसे में उन पर लगातार दवाब बढ़ता जा रहा था. ऐसे में सिडनी में जैसे ही कोहली ने 1 रन बनाए, स्टेडियम में मौजूद फैंस ने तालियां बजाकर उनका अभिवादन किया. कोहली इस मैच में अच्छे टच में नजर आए और उन्होंने 57 गेंद में अपना अर्द्धशतक जड़ा. यह उनका वनडे में 75वां अर्द्धशतक रहा. कोहली ने जिस गेंद पर सिंगल लेकर अपना पचासा पूरा किया, उसकी अगली गेंद पर रोहित ने सिंगल लिया था और दोनों के बीच शतकीय साझेदारी पूरी हुई. 

Latest and Breaking News on NDTV

रोहित-कोहली के बीच अटूट साझेदारी

पहला विकेट 69 पर गंवाने के बाद रोहित और कोहली ने 168 रनों की अटूट साझेदारी की. रोहित ने इस दौरान 89 गेंदों में 89 रन बनाए जबकि कोहली ने 81 गेंदों में 74 रन बनाए. यह रोहित और कोहली की वनडे में 12वीं 150 से अधिक रनों की साझेदारी है.

Latest and Breaking News on NDTV

वनडे में 150 या उससे अधिक रनों की सबसे अधिक साझेदारी करने के मामले में रोहित-कोहली की जोड़ी सचिन-गांगुली की जोड़ी के साथ संयुक्त रूप से पहले स्थान पर आ गई है. इस साझेदारी के दम पर भारत ने बिना कोई और विकेट गंवाए मैच अपने नाम किया.

हर्षित ने झटके 4 विकेट

टॉस जीतकर बल्लेबाजी के लिए उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम 46.4 ओवरों में महज 236 रन पर सिमट गई. इस टीम के लिए कप्तान मिचेल मार्श (41) और ट्रेविस हेड (29) ने पहले विकेट के लिए 61 रन जोडे़, जबकि मैथ्यू शॉर्ट 30 रन बनाकर आउट हुए. ऑस्ट्रेलियाई टीम 124 के स्कोर तक अपने 3 विकेट गंवा चुकी थी. यहां से मैट रेनेशॉ ने एलेक्स कैरी के साथ चौथे विकेट के लिए 67 गेंदों में 59 रन की पारी खेली.

रेनेशॉ 58 गेंदों में 56 रन बनाकर आउट हुए. उनकी इस पारी में 2 चौके शामिल रहे, जबकि कैरी ने 37 गेंदों में 24 रन बनाए. इनके अलावा, कूपर कोनोली ने 23 रन का योगदान टीम के खाते में दिया. भारत की तरफ से हर्षित राणा ने 39 रन देकर 4 शिकार किए, जबकि वाशिंगटन सुंदर ने 2 सफलताएं हासिल कीं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
India, Australia, Cricket, Rohit Gurunath Sharma, Virat Kohli
Get App for Better Experience
Install Now