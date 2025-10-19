विज्ञापन
IND vs AUS, 1st ODI: बतौर कप्तान पहला वनडे मैच खेलते ही शुभमन गिल ने रचा इतिहास, तोड़ दिया धोनी का ऐतिहासिक महारिकॉर्ड

Shubman Gill ODI captaincy debut: मैच में भारत के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. यानी भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करेगी. ़

IND vs AUS, 1st ODI: बतौर कप्तान पहला वनडे मैच खेलते ही शुभमन गिल ने रचा इतिहास, तोड़ दिया धोनी का ऐतिहासिक महारिकॉर्ड
Shubman Gill record youngest Indian ODI captain on Australian soil
  • शुभमन गिल ने ऑस्ट्रेलिया में 26 साल 41 दिन की उम्र में वनडे मैच में कप्तानी करने का रिकॉर्ड बनाया है.
  • इस रिकॉर्ड से पहले यह उपलब्धि एमएस धोनी के नाम थी, जिन्होंने 26 साल 211 दिन की उम्र में कप्तानी की थी
  • गिल ऑस्ट्रेलियाई धरती पर वनडे मैचों में भारत के दसवें कप्तान बन गए हैं, इससे पहले नौ कप्तान खेल चुके हैं
Shubman Gill record as India Captain: ऑस्ट्रेलिया में कप्तान के तौर पर पहला वनडे मैच खेलते ही शुभमन गिल ने इतिहास रच दिया. गिल ऑस्ट्रेलियाई धरती पर सबसे युवा भारतीय वनडे कप्तान के तौर पर मैदान पर उतरे हैं. बता दें कि ऑस्ट्रेलियाई धरती पर सबसे युवा भारतीय वनडे कप्तान होने का रिकॉर्ड इससे पहले धोनी के नाम था. धोनी ने 26 साल 211 दिन की उम्र में ऑस्ट्रेलियाई धरती पर वनडे में कप्तानी की थी. वहीं, अब गिल ने 26 साल और 41 दिन की उम्र में वनडे मैच में ऑस्ट्रेलियाई धरती पर कप्तानी की है. 

शुभमन गिल बने ऑस्ट्रेलियाई धरती पर सबसे कम उम्र के भारतीय वनडे कप्तान 
26 साल 41 दिन* – शुभमन गिल
26 साल 211 दिन – एमएस धोनी
26 साल 261 दिन – सचिन तेंदुलकर
27 साल 5 दिन – कपिल देव
28 साल 301 दिन – मोहम्मद अजहरुद्दीन
30साल68 दिन – विराट कोहली

ऑस्ट्रेलिया में वनडे मैचों में  कप्तानी करने वाले गिल बने भारत के 10वें कप्तान
इसके अलावा गिल शुभमन गिल ऑस्ट्रेलियाई धरती पर वनडे मैचों में भारत की कप्तानी करने वाले 10वें भारतीय कप्तान भी बने हैं. उनसे पहले ऐसा कारनामा भारत के लिए सुनील गावस्कर, कपिल देव, मोहम्मद अजहरुद्दीन, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़, एमएस धोनी, वीरेंद्र सहवाग, विराट कोहली, शुभमन गिल

ऑस्ट्रेलिया में वनडे कप्तानी में डेब्यू करने वाले भारतीय

- सुनील गावस्कर (1980)
- शुभमन गिल (2025)*

मैच में भारत के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. यानी भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करेगी. ़

भारत (प्लेइंग इलेवन): रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेट कीपर), अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, नितीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह

ऑस्ट्रेलिया (प्लेइंग इलेवन): ट्रैविस हेड, मिशेल मार्श (कप्तान), मैथ्यू शॉर्ट, जोश फिलिप (विकेट कीपर), मैट रेनशॉ, कूपर कोनोली, मिशेल ओवेन, मिशेल स्टार्क, नाथन एलिस, मैथ्यू कुहनेमैन, जोश हेज़लवुड

