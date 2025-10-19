IND vs AUS: संडे बर्बाद हो गया... विराट-रोहित के फ्लॉप शो पर सोशल मीडिया पर हो रही Memes की बरसात, बन रहे ऐसे Jokes

- ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे में भारत को पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में शुरुआती झटके लगे.
- विराट कोहली शून्य पर आउट हुए
- विराट कोहली करीब सात महीने बाद वनडे मैच में लौटे थे लेकिन तेज पिच पर केवल आठ गेंदों का सामना कर पवेलियन लौटे
Virat Kohli, Rohit Sharma Flop Show In Australia: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में भारत को शुरुआती झटके लग गए. पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में मिचेल मार्श की कप्तानी वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी और उनकी तेज गति वाले आक्रमण ने भारतीय बल्लेबाजों को खूब तंग किया. 'रन मशीन' के नाम से मशहूर विराट कोहली फैंस की अपार उम्मीदों के बीच शून्य पर आउट होकर पवेलियन लौटे. विराट वनडे में करीब सात महीने बाद लौट रहे थे. फैंस को उम्मीद थी कि वह पर्थ के मैदान में शानदार बल्लेबाजी करेंगे, लेकिन गेंदबाजों के लिए मददगार इस पिच पर विराट महज 8 गेंदों का ही सामना कर पाए. मैच की शुरुआत में शुभमन गिल और रोहित शर्मा ने भारतीय पारी का आगाज किया.
मीम्स की बरसात, सोशल मीडिया पर बन रहे जोक्स
I didn't sleep last night just to watch this 8 ball duck from King Virat Kohli..#ViratKohli #IndianCricket #INDvsAUS #AUSvINDpic.twitter.com/rzLWyA9dE0— 𝐈𝐧𝐝𝐢𝐚𝐧 𝐒𝐭𝐨𝐫𝐦 (@Indian_Storms) October 19, 2025
Virat Kohli 😭#INDvsAUS pic.twitter.com/1BpJ9CUMKd— Gagan🇮🇳 (@1no_aalsi_) October 19, 2025
Those who were waiting for Rohit Sharma's century #INDvsAUS pic.twitter.com/1rBve0jt7P— Sarcasm (@sarcastic_us) October 19, 2025
Rohit Sharma today #INDvsAUS #AUSvIND pic.twitter.com/SlpIVI3R0c— भाई साहब (@Bhai_saheb) October 19, 2025
Agarkar and Gambhir watching Rohit and Kohli pic.twitter.com/WDKYW1vwDo— Sagar (@sagarcasm) October 19, 2025
Waited so long for Rohit - Kohli Comeback pic.twitter.com/0htASDNwE0— Sagar (@sagarcasm) October 19, 2025
पूर्व कप्तान रोहित शर्मा के तौर पर भारत को पहला झटका लगने के बाद कप्तान गिल का साथ देने के लिए नंबर-3 पर विराट कोहली आए। कोहली के हाव-भाव से प्रतीत हो रहा था कि जैसे वह इसी मैच के लिए सात महीने से इंतजार कर रहे थे। फैंस भी दर्शक दीघा में विराट-विराट का शोर कर रहे थे, लेकिन स्टॉक की तेज गेंद पर कोहली कैच थमा बैठे. कोहली के आउट होने के बाद दर्शक दीघा में शांति हो गई। सभी फैंस के चेहरे मायूस हो गए.
विराट के आउट होने के बाद फैंस सोशल मीडिया पर निराशा जाहिर कर रहे हैं. एक फैन ने लिखा कि विराट का सात महीने बाद डक? पर्थ की तेज पिच ने सबको चौंका दिया। पर्थ की तेज पिच पर भारतीय सलामी बल्लेबाजी फ्लॉप साबित हुई है। अब टीम को श्रेयस अय्यर और केएल राहुल पर भरोसा है.
दूसरी ओर इस मैच पर बारिश का साया भी है. भारतीय फैंस का मानना है कि भले ही विराट और रोहित का बल्ला इस मैच में नहीं चला, लेकिन वे आने वाले मैचों में शानदार प्रदर्शन करेंगे. बारिश की वजह से भारत और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले जा रहे पहले वनडे में रुकावट हुई है. क्रीज पर अक्षर पटेल और श्रेयस अय्यर मौजूद हैं.
