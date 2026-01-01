IND U19 vs SA U19: कप्तानी में भी वैभव सूर्यवंशी ने रचा इतिहास, ऐसा करने वाले सबसे कम उम्र के कप्तान

Vaibhav Suryavanshi Record: कप्तान वैभव सूर्यवंशी की 24 गेंदों में 68 रनों की तूफानी पारी की बदौलत भारत अंडर-19 टीम ने सोमवार को युवा वनडे सीरीज के दूसरे मैच में दक्षिण अफ्रीका को डकवर्थ लुईस पद्धति से आठ विकेट से हराकर 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली. भारत ने तीन मैचों की इस सीरीज में इससे पहले विलोमूर पार्क में खेले गए पहले वनडे में डकवर्थ लुईस पद्धति से 25 रन से जीत दर्ज की थी. इस जीत के साथ ही वैभव सूर्यवंशी ने इतिहास रच दिया है. वैभव पहले ही इस दौरे पर कप्तानी करते हुए यूथ वनडे में सबसे युवा कप्तान बने थे. वहीं अब दक्षिण अफ्रीका को हराने के बाद वह यूथ वनडे में सबसे कम उम्र में सीरीज जीतने वाले कप्तान बन गए हैं.

सीरीज में दूसरी बार खराब मौसम से मैच प्रभावित हुआ. आकाशीय बिजली गिरने के कारण खेल काफी देर तक रुका रहा और भारतीय टीम के लिए लक्ष्य को संशोधित करके 27 ओवरों में 174 रन कर दिया गया. भारतीय टीम ने 12.5 ओवर में दो विकेट पर 115 रन बना लिये तब आकाशीय बिजली गिरने के कारण खेल रोकना पड़ा. खेल शुरू होने पर भारत ने 23.3 ओवर में दो विकेट 176 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया.

भारतीय पारी के दौरान खराब मौसम के कारण शुरुआती रुकावट से पहले सूर्यवंशी ने अपनी पारी में 10 छक्के और एक चौका जड़ा मैच पर टीम की पकड़ मजबूत कर दी. वेदांत त्रिवेदी (57 गेंदों पर 31 रन नाबाद) और अभिज्ञान कुंडू (42 गेंदों पर 48 रन नाबाद) ने तीसरे विकेट के लिए 81 रन की अटूट साझेदारी कर टीम को जीत दिला दी.

इससे पहले जेसन रोल्स की 117 गेंद में सात चौके और तीन छक्के की मदद से खेली गयी 114 रन की पारी से दक्षिण अफ्रीका 49.3 ओवर में ऑल आउट होने से पहले 245 रनों तक पहुंचने में सफल रहा. भारत के लिए किशन सिंह ने 8.3 ओवर में 46 रन देकर चार विकेट चटकाये. सीरीज का तीसरा मैच बुधवार को खेला जायेगा.

