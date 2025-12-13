Ind U19 vs Pak U19: सीनियरों ने 3 बार पीटा, अबकी बार, जूनियर करेंगे वार, मेगा मैच बना भारत vs पाकिस्तान जूनियर मुकाबला, यूएसपी बहुत ही खतरनाक

इस साल सीनियर टीम इंडिया के मिले तीन मौकों पर पड़ोसी को धोने के अब जूनियर टीम की निगाहें पाकिस्तान को धूल चटाने पर टिकी हैं. दुबई में खेले जा रहे अंडर-19 एशिया कप में भारतीय जूनियर लड़ाके पहले मैच में यूएई को धूल चटाने के बाद आईसीसी अकादमी के ग्राउंड नंबर-2 में भिड़ने जा रही है. और अब जब रविवार को छुट्टी का दिन है, तो यह मुकाबला मेगा मैच में तब्दील होने जा रहा है. साल 2025 मे सीनियर टीम इंडिया ने तीन मौकों पर हुई टक्कर में तीनों बार ही पाकिस्तान को धूल चटाई. और जो हालात रविवार को जूनियर एशिया कप में दिख रहे हैं, उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि जूनियर इंडिया शेर भी पड़ोसी को पटखनी देने जा रहे हैं.

भारत का कॉन्फिडेंस आसमान पर

पहले मैच में यूएई को 234 रनों से रौंदने के बाद टीम आयुष म्हात्रे का कॉन्फिडेंस आसमान छू रहा है, तो बल्ले से बड़े-बड़े बम फोड़ रहे वैभव सूर्यवंशी ने पहले मैच से ही विरोधी टीमों को दहला कर रख दिया है. टीम इंडिया की बल्लेबाजी और अनुशासित बॉलिंग ने भारतीय जूनियर को खतरनाक ईकाई में बदल दिया है, जिसकी यूएसपी वैभव सूर्यवंशी बन चुके हैं, जो पाकिस्तानी ही नहीं, दुनिया के किसी भी अटैक के खिलाफ दिन विशेष पर किसी आग के गोले से कम नहीं है. हालांकि, पाकिस्तान ने भी पहले ही मैच में मलेशिया को 297 रनों के अंतर से मात दी. उसके लिए समीर मिन्हास और अहमद हुसैन ने शतक जड़े.

पिच रिपोर्ट

आईसीसी अकादमी ग्राउंड-2 पूरी तरह से बैटिंग पिच है. इसमें नियमित उछाल बना रहता है और यह शॉट खेलने के लिए पर्याप्त समय देती है. एक बार कोई बल्लेबाज जम गया, तो फिर सामने वाली टीम के लिए मुश्किल हो जाएगी. खासकर पारी के बीच के ओवरों के दौरान. नई गेंद के साथ अगर पेसरों ने विविधता को वरीयता नहीं दी, तो शुरुआत में कुछ स्विंग मिलेगी. मैदान पर औसत पहली पारी का स्कोर 240-260 का है. मतलब तीन सौ के पार स्कोर जाएगा ही जाएगा. टॉस जीतने वाली टीम को फायदा मिलेगा.



दोनों देशों की फाइनल XI देखें, जो मैदान पर उतरेगी

भारत: 1. आयुष म्हात्रे (कप्तान) 2. वैभव सूर्यवंशी 3. विहान मल्होत्रा 4. वेदांत त्रिवेदी 5. एरॉन जॉर्ज 6. अभिज्ञान कुंडु (विकेटकीपर) 7. कनिष्क चौहान 8. युवराज गोहिल 9. खिलान पटेल 10. डी. दीपेश 11. हेनिल पटेल

पाकिस्तान: 1. फरहान यूसुफ (कप्तान) 2. उस्मान खान 3. समीर मिन्हास 4. अहमद हुसैन 5. अली हसन बलोच 6. मोहम्मद शायन (विकेटकीपर) 7. हुजैफा एहसान 8. मोमीन कमर 9.अली रजा 10. मोहम्मद सयाम 11. निकाब शफीक

