'इंजी रन आउट...', इमाम के रन आउट को देख शास्त्री को याद आए इंजमाम, गावस्कर की बात से लोटपोट हो जाएंगे आप

ICC Champions Trophy 2025: आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का पांचवां मुकाबला आज (23 फरवरी 2025) भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई स्थित दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है. जहां पाकिस्तानी टीम को दूसरा झटका सलामी बल्लेबाज इमाम उल हक के रूप में लगा. पारी का आगाज करते हुए वह 10वें ओवर की दूसरी गेंद पर अक्षर पटेल के हाथों रन आउट हुए. जिसके बाद कमेंट्री बॉक्स में मौजूद रवि शास्त्री, वसीम अकरम और सुनील गावस्कर को मजेदार अंदाज में बातचीत करते हुए देखा गया.

इमाम उल हक के रन आउट होने के तरीके पर मजाकिया अंदाज में बातचीत करते हुए शास्त्री ने कहा, 'इमाम (इमाम उल हक) रन आउट हो गए. इंजी (इंजमाम उल हक) रन आउट हो जाते थे. क्या यह परिवार में चलता है?.'

Ravi Shastri: "Imam-ul-Haq got run out. Inzamam-ul-Haq used to get run out. Does it run in the family?"



Sunil Gavaskar: "No it doesn't run in the family because the family can't run" pic.twitter.com/xpWmiz81xX