VIDEO: इमाम उल हक चोरी चुपके चुरा रहे थे रन, मगर अक्षर पटेल के रॉकेट थ्रो से टूट गया सपना

Imam ul Haq, Pakistan vs India 5th Match: क्रिकेट प्रेमियों के इंतजार का पल समाप्त हो चुका है. बहुप्रतीक्षित भारत बनाम पाकिस्तान का मुकाबला आज (23 फरवरी 2025) दुबई स्थित दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है. जहां भारतीय ऑलराउंडर अक्षर पटेल ने अपने शानदार थ्रो से लोगों को दीवाना बना दिया है. यह खूबसूरत नजारा भारतीय गेंदबाजी के दौरान 10वें ओवर में देखने को मिला. कुलदीप यादव गेंदबाजी कर रहे थे. 'चाइनामैन' स्पिनर के इस ओवर की दूसरी गेंद को इमाम उल हक ने हल्के हाथों से मिड ऑन की दिशा में खेलकर सिंगल लेने का प्रयास किया. मगर वह नाकामयाब रहे. मिड ऑन पर क्षेत्ररक्षण कर रहे चुस्त-दुरुस्त अक्षर पटेल तेजी से गेंद के पास पहुंचे और देखते ही देखते स्टंप्स की गिल्लियों को बिखेर दिया. इस बीच विपक्षी सलामी बल्लेबाज ने क्रीज के अंदर पहुंचने की पूरी कोशिश की. मगर वह पहुंचने में नाकामयाब रहे.

पाकिस्तान की टीम में फखर जमान की जगह लेने वाले इमाम उल हक से आज (23 फरवरी 2025) पाकिस्तानी क्रिकेट प्रेमियों को काफी आस थी. मगर वह उन उम्मीदों पर कुछ खास नहीं उतर पाए. मैच के दौरान पारी का आगाज करते हुए उन्होंने कुल 26 गेंदों का सामना किया. इस बीच 38.46 की स्ट्राइक रेट से केवल 10 रन ही बना पाए.

