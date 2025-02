IND vs PAK: बल्लेबाजी के लिए मैदान पर आते ही कोहली ने बाबर आजम का ऐसे बढ़ाया हौसला, लेकिन फिर भी..

Champions Trophy 2025, IND vs PAK: पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के ग्रुप ए मुकाबले में रविवार को टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. पाकिस्तान की टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है. ओपनर के तौर पर पाकिस्तान के लिए बाबर आजम और इमाम उल हक बल्लेबाजी करने आए. जैसे ही बाबर बल्लेबाजी करने आए वैसे ही भारत के दिग्गज विराट कोहली ने उनके कंधे पर हाथ रखकर उनको हौसला बढ़ाया. सोशल मीडिया पर यह तस्वीर खूब वायरल हो रही है. बता दें कि पिछले कुछ समय से कोहली और बाबर अपने प्राइम फॉर्म में नहीं हैं. ऐसे में कोहली का बाबर के कंधे पर हाथ रखकर हौसले बढ़ाने के इस जेस्चर को लेकर फैन्स लगातार रिएक्ट कर रहे हैं. वैसे, मैच में बाबर कोई खास कमाल नहीं कर पाए और केवल 23 रन बनाकर हार्दिक की गेंद पर विकेटकीपर के द्वारा लपके गए. (IND vs PAK, Champions Trophy 2025)

Virat Kohli and Babar Azam before the match start.



- Beautiful pictures from Dubai..!!!! ❤️ pic.twitter.com/005lqtzQqy — Tanuj Singh (@ImTanujSingh) February 23, 2025

Virat Kohli having chat with Babar Azam between the overs. pic.twitter.com/CxymvHk8kU — Aashutosh Goswami (@imAashutoshh) February 23, 2025

पाकिस्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने टॉस जीतने के बाद कहा कि विकेट अच्छी नजर आ रही है और उनकी टीम यहां अच्छा स्कोर खड़ा करने की कोशिश करेगी, रिज़वान ने कहा कि उनके खिलाड़ी दुबई की परिस्थिति को अच्छी तरह से समझते हैं. पाकिस्तान की टीम में एक बदलाव है, फखर जमान की जगह इमाम-उल-हक खेलेंगे.

Virat Kohli gave Babar Azam an encouraging pat on the back as he stepped up to bat. #PAKvIND #CT25 pic.twitter.com/eTgKWlBXa9 — Imran Riaz Khan فین (@exsend99) February 23, 2025

Virat Kohli and Babar Azam had a chat.



#INDvsPAK pic.twitter.com/O9V2mtUURJ — Ahmad Haseeb (@iamAhmadhaseeb) February 23, 2025

भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने कहा कि टॉस से अधिक फर्क नहीं पड़ता, हालांकि उन्होंने कहा कि पिच धीमी रहने वाली है. रोहित ने कहा कि पिछले मैच की तुलना में पिच अधिक नजर नहीं आ रही है. रोहित ने कहा कि पिछला मैच उनकी टीम के लिए आसान नहीं रहने वाला था लेकिन जिस तरह से खिलाड़ियों ने एक टीम के तौर पर वापसी की वो प्रशंसनीय है. भारतीय टीम में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

टीमें :

पाकिस्तान : इमाम-उल-हक़, बाबर आजम, सऊद शकील, मोहम्मद रिजवान (कप्तान), सलमान आगा , तैयब ताहिर, खुशदिल शाह, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रउफ, अबरार अहमद

भारत : रोहित शर्मा (कप्तान), शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, रवींद्र जडेजा, हर्षित राणा, मोहम्मद शमी, कुलदीप यादव