Womens ODI World Cup: जीत के साथ इंग्लैंड सेमीफाइनल में, भारत की बढ़ी मुश्किलें, अब इन टीमों के बीच जंग

ICC Womens ODI World Cup 2025 Points Table: इंदौर के होल्कर स्टेडियम में भारत को एक रोमांचक मुकाबले में 4 रन से हराकर जीत के साथ इंग्लैंड ने सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई किया.

ICC Womens ODI World Cup Points Table 2025: इंग्लैंड ने कटाया सेमीफाइनल का टिकट
  • भारत को इंग्लैंड के खिलाफ होल्कर स्टेडियम में रोमांचक मैच में चार रन से हार का सामना करना पड़ा.
  • इंग्लैंड ने पांच मैचों में चार जीत और एक रद्द मैच के बाद नौ अंक के साथ दूसरे स्थान पर कब्जा किया.
  • ऑस्ट्रेलिया ने बेहतर नेट रन रेट के कारण पांच मैचों में नौ अंक लेकर पॉइंट्स टेबल में शीर्ष स्थान बनाया.
ICC Womens ODI World Cup Points Table 2025: आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 में रविवार को इंदौर के होल्कर स्टेडियम में भारत के हाथ से एक बार फिर जीत फिसल गई. भारत को रोमांचक मैच में इंग्लैंड के खिलाफ 4 रन से हार का सामना करना पड़ा. इंग्लैंड एक समय हारती हुई दिख रही थी, लेकिन फिर उसने आखिरी के ओवरों में वापसी की और जीत के साथ सेमीफाइनल का टिकट हासिल किया. इंग्लैंड जीत के साथ अंक तालिका में दूसरे स्थान पर पहुंच गई है. जबकि भारत के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं. वहीं अब एक स्थान के लिए पांच टीमों के बीच रोमांचक जंग देखने को मिल सकती है. 

ऐसा है प्वॉइंट्स टेबल का हाल

भारत को हराकर इंग्लैंड प्वॉइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर पहुंच गई है. इंग्लैंड के 5 मैचों में 4 जीत के साथ 9 अंक हैं. इंग्लैंड का एक मैच बारिश के कारण रद्द हुआ है. इंग्लैंड का रन रेट +1.328 का है. तालिका में पहले स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है. ऑस्ट्रेलिया के भी 5 मैचों में 9 अंक हैं. हालांकि, ऑस्ट्रेलिया बेहतर रन रेट के आधार पर टॉप पर है. तीसरे स्थान पर दक्षिण अफ्रीका है, जिसके 5 मैचों में 4 जीत और एक हार के साथ 8 अंक हैं.

वहीं भारत अंक तालिका में चौथे स्थान पर हैं. भारत के 5 मैचों में 2 जीत और तीन हार के साथ 4 अंक हैं. भारत का नेट रन रेट +0.522 का है. जबकि न्यूजीलैंड के 5 मैचों में एक जीत के साथ 4 अंक हैं. न्यूजीलैंड के दो मैच बारिश के कारण रद्द हुए हैं. 

रोमांचक हुई सेमीफाइनल की जंग

सेमीफाइनल के लिए तीन टीमों क्वालीफाई कर चुकी हैं. जबकि अब भारत, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच जंग देखने को मिल सकती है. बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान के सेमीफाइनल की पहुंचने की संभावना ना के बराबरा है, लेकिन तकनीकि तौर पर वो अभी बाहर नहीं हुई हैं. इन तीनों टीमों को सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करने के लिए अपने बचे मैच जीतने होंगे, जबकि भाग्य के साथ की भी जरूरत है. ऐसे में सेमीफाइनल के आखिरी स्थान के लिए सीधी टक्कर भारत और न्यूजीलैंड के बीच है. ऐसे में न्यूजीलैंड और भारत के बीच 23 अक्टूबर को होने वाला मुकाबला काफी अहम हो गया है.

India Women, England Women, Cricket, ICC Women's ODI World Cup 2025
