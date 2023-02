ICC देगा शुबमन गिल और मोहम्मद सिराज को बड़ा इनाम, लिस्ट में ये खिलाड़ी भी हैं दावेदार

Shubman Gill

ICC Player Of The Month: भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज और सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल को मंगलवार को आईसीसी महीने के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर (ICC Player Of The Month) के पुरस्कार के लिये नामित किया गया है. न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज डेवोन कॉनवे (Devon Conway) पुरस्कार की दौड़ में तीसरे खिलाड़ी हैं जिन्होंने अभी तक इस साल में विभिन्न प्रारूपों में तीन शतक और दो अर्धशतक लगा दिये हैं.