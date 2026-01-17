Under 19 World Cup 2026, IND vs BAN: वैभव सूर्यवंशी आज बांग्लादेश के खिलाफ मचाएंगे कोहराम, इन खिलाड़ियों पर रहेगी नजर

India vs Bangladesh: अंडर-19 वर्ल्ड कप में आज भारत और बांग्लादेश के बीच मैच होगा, पिछले मैच में भारत को जीत मिली थी. भारतीय इंडर 19 टीम जीत के सिलसिले को आगे बढ़ाना चाहेगी. आजके मैच में भी सबकी नजर वैभव सूर्यवंशी पर रहेगी. हाल के समय में बांग्लादेश और भारत के रिश्ते ठीक नहीं रहे हैं जिससे यह मैच काफी टसल वाला होने की उम्मीद है. भारत इस टूर्नामेंट में जीत के प्रबल दावेदार के तौर पर उतरा है, लेकिन बांग्लादेश के युवाओं को हल्के में नहीं लिया जा सकता, बता दें कि 2020 में बांग्लादेश ने भारत को फाइनल में हराकर खिताब जीता था.

वैभव सूर्यवंशी

वैभव सूर्यवंशी क्रिकेट जगत में सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाले खिलाड़ी रहे हैं. आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स (RR) की ओर से चुने जाने से लेकर कई रिकॉर्ड बनाने तक, समस्तीपुर में जन्मे इस बल्लेबाज ने अपने खेल से हर किसी को चौंकाया है, भले ही पहले मैच में यूएसए के खिलाफ वैभव केवल 2 रन ही बना सके थे लेकिन आजके मैच में उनके बल्ले से बड़ी पारी की उम्मीद है. बता दें कि आजके मैच में यदि वैभव 4 रन बना पाने में सफल रहे तो अंडर 19 वनडे में भारत की ओर से सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में कोहली से आगे निकल जाएंगे. इस समय वैभव के नाम अंडर 19 वनडे में 19 मैच खेलकर 975 रन दर्ज है, वहीं, कोहली ने 28 मैच में 978 रन बनाए हैं.

हेनिल पटेल

हेनिल पटेल एक राइट-आर्म मीडियम पेसर जो USA के खिलाफ भारत के पहले मैच में सबसे सफल गेंदबाज थे, उन्होंने पांच विकेट लिए थे. पारी की शुरुआत में विकेट लेने की उनकी काबिलियत बांग्लादेशी बल्लेबाजों के लिए एक बड़ी चुनौती होगी.

अभिज्ञान कुंडू

अभिज्ञान कुंडू विकेटकीपर-बल्लेबाज के तौर पर भारत के लिए अहम बल्लेबाज होंगे. कुंडू बड़े रन बनाने की अपनी काबिलियत के लिए जाने जाते हैं. वह मिडिल ऑर्डर को स्थिरता देते हैं और देखने लायक एक अहम बल्लेबाज हैं. इस मैच में उनसे भी काफी उम्मीदें रहेंगी.

बांग्लादेश U19

अज़ीज़ुल हकीम तमीम: हकीम तमीम टीम के कप्तान और एक भरोसेमंद ऑलराउंडर हैं. वह लगातार रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे हैं, पिछले वर्ल्ड कप के बाद से यूथ वनडे में 1,000 से ज़्यादा रन बनाए हैं, और उनसे उम्मीद की जाएगी कि वह बल्ले और गेंद दोनों से टीम को आगे से लीड करेंगे.

ज़वाद अबरार: उप-कप्तान और तकनीकी रूप से मज़बूत बांग्लादेश टॉप-ऑर्डर बल्लेबाज़ हैं. वह तमीम के साथ एक मज़बूत पार्टनरशिप बनाते हैं और उन्होंने यूथ वनडे में 1,000 से ज़्यादा रन भी बनाए हैं, जिससे वह बांग्लादेश की बैटिंग लाइनअप की रीढ़ की हड्डी बन गए हैं.

इकबाल हुसैन एमोन: एक लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वाले दाएं हाथ के मीडियम पेसर और हाल के समय में बांग्लादेश के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वालों में से एक रहे हैं. वह भारत के मज़बूत टॉप ऑर्डर को चुनौती देने में बहुत ज़रूरी होंगे.

अंडर-19 संभावित भारतीय प्लेइंग-11

आयुष म्हात्रे (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, वेदांत त्रिवेदी, विहान मल्होत्रा, अभिज्ञान कुंडू, कनिष्क चौहान, हरवंश पंगलिया, आर एस अम्ब्रिश, हेनिल पटेल, दीपेश द्रेवेंद्रन, खिलान पटेल

बांग्लादेश अंडर-19 टीम: अज़ीज़ुल हकीम तमीम (कप्तान), ज़वाद अबरार, समियुन बसीर रतुल, शेख परवेज़ जिबोन, रिज़ान होसन, शहरिया अल अमीन, शादीन इस्लाम, मोहम्मद अब्दुल्ला, फरीद हसन फैसल, कलाम सिद्दीकी अलीन, रिफत बेग, साद इस्लाम रज़िन, अल फहद, शहरयार अहमद, इकबाल हुसैन