'असंतोषजनक', बॉक्सिंग डे पिच को लेकर ICC का बड़ा फैसला, भारी जुर्माना भी लगाया

Controversial MCG pitch given ‘unsatisfactory' grade by ICC: आईसीसी ने मेलबर्न पिच को लेकर अपना फैसला सुना दिया है. आईसीसी ने चौथे एशेज टेस्ट के वेन्यू मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड की पिच को 'असंतोषजनक' माना है. इसके अलावा ICC पिच और आउटफील्ड मॉनिटरिंग प्रोसेस के तहत वेन्यू को एक डिमेरिट पॉइंट भी दिया है. एमिरेट्स ICC एलीट पैनल के मैच रेफरी मिस्टर जेफ क्रो ने यह फैसला सुनाया और पिच के असेसमेंट के पीछे के फैसले को समझाया. उन्होंने कहा, “MCG की पिच गेंदबाजों के लिए बहुत ज़्यादा मददगार थी. पहले दिन 20 विकेट गिरे, दूसरे दिन 16 विकेट गिरे और कोई भी बल्लेबाज़ हाफ-सेंचुरी तक नहीं पहुंच पाया, इसलिए गाइडलाइंस के अनुसार पिच 'असंतोषजनक' थी और वेन्यू को एक डिमेरिट पॉइंट मिलता है.”

Match referee Jeff Crowe hands down verdict on the MCG pitch used for the Boxing Day Test 👀#WTC27 | #AUSvENG

https://t.co/YdKIf8RBQu — ICC (@ICC) December 29, 2025

दो दिन में खत्म हुआ टेस्ट मैच

इंग्लैंड ने टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया को पहले बैटिंग करने के लिए कहा, और जोश टंग ने 5/45 विकेट लिए, जिससे ऑस्ट्रेलिया 152 रन पर ऑल आउट हो गई. इंग्लैंड ने इस छोटे टारगेट का फायदा उठाने की कोशिश की, लेकिन खुद 30 ओवर के अंदर 110 रन पर ऑल आउट हो गई. इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने पहले ही दिन अपनी तीसरी पारी शुरू की, जिसमें कुल 20 विकेट गिरे. यह सिलसिला दूसरी पारी में भी जारी रहा, जिसमें ऑस्ट्रेलिया 132 रन बना पाई, क्योंकि इंग्लैंड ने लगातार गेंदबाज़ी की, जिसमें ट्रैविस हेड के 46 रन की मदद मिली, जो इस टेस्ट मैच का सबसे बड़ा स्कोर था.