BCCI की शिकायत पर फ़रहान और हारिस रउफ़ के खिलाफ ICC की सुनवाई पूरी, बचने के लिए लिया कोहली का नाम

ICC hearing on Sahibzada Farhan and Haris Rauf: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान के खिलाफ उकसाने वाले इशारों को लेकर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) में आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर शुक्रवार को सुनवाई पूरी हुई. जहां साहिबजादा फरहान ने कहा कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान के सुपर 4 मुकाबले के दौरान मैदान पर उनका गन सेलिब्रेशन राजनीति से प्रेरित नहीं था, वहीं हारिस रऊफ ने मैच रेफरी से कहा कि उनके 6-0 के सेलिब्रेशन का कोई मतलब नहीं है.माना जा रहा है कि आईसीसी इन खिलाड़ियों पर 50 से 100 फ़ीसदी मैच फीस का जुर्माना लगा सकता है. क्या ICC और भी सख्त फैसला भी ले सकता है? आईसीसी खेल को बचाने के लिए इन खिलाड़ियों पर कितना सख्त हो पाता है, ये देखना दिलचस्प होगा.

फरहान ने बचने के लिए किया कोहली का नाम

साहिबजादा फरहान ने 21 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारत के खिलाफ सुपर 4 मुकाबले के दौरान मैदान पर गन सेलिब्रेशन किया था. बीसीसीआई की शिकायत पर हुई आईसीसी सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा कि उनका सेलिब्रेशन राजनीति से प्रेरित नहीं था. साहिबज़ादा फरहान ने खुद के बारे में कहा, 'नॉट गिल्टी'. मतलब साहिबजादा फरहान ने खुद को दोषी नहीं बताया. उन्होंने कहा कि वह पठान हैं और पठानों में गन-सेलिब्रेशन आम बात है. तो उन्होंने अपनी संस्कृति का उन्होंने खुद को बचाने के लिए अपनी संस्कृति का सहारा लिया.

इस दौरान उन्होंने विराट कोहली का नाम इस्तेमाल कर बचने की कोशिश की. उन्होंने कहा कि विराट कोहली भी इस तरह का जश्न मना चुके हैं तो उनके जश्न का कोई राजनीतिक मतलब क्यों निकाला जा रहा है? उन्होंने कहा कि उनके सेलिब्रेशन का कोई राजनीतिक मतलब नहीं है. आईसीसी ने यह सुनवाई टीम होटल में ही की जहां मैच रेफरी रिची रिचर्डसन ठहरे हुए हैं. पाकिस्तान टीम भी उसी होटल में रुकी हुई है.

रऊफ ने दी ये दलील

जबकि हारिस रऊफ ने अपने बचने के लिए तर्क किया कि "6-0 का कोई मतलब नहीं है. रऊफ ने इस दौरान मैच रेफरी से भी पूछा कि 6-0 का क्या मतलब है? राउफ ने कहा कि 6-0 का मेरे लिए भी कोई मतलब नहीं है. इसलिए इसे गलत कैसे माना जा सकता है.

क्या है पूरा मामला

भारत के खिलाफ एशिया कप 2025 में सुपर-4 मैच के दौरान साहिबजादा फरहान ने अर्द्धशतक लगाने के बाद अपने बैट को गन की तरह इस्तेमाल करते हुए गन सेलिब्रेशन किया था. जबकि हारिस रऊफ ने लगातार फैंस को 6-0 का इशारा किया. इसके बाद बीसीसीआई ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान के खिलाफ उकसाने वाले इशारों को लेकर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद में आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई है.

जानकारी के अनुसार, बुधवार को दर्ज कराई गई शिकायत में वीडियो सबूत भी शामिल हैं. मुख्य आरोप हैं कि हारिस रऊफ ने भारतीय प्रशंसकों के 'कोहली-कोहली' नारों का जवाब देते हुए '6-0' का इशारा किया था. इसके अलावा, उन्होंने भारतीय ओपनर शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया. रऊफ ने विकेट लेने के बाद सूर्यकुमार यादव के खिलाफ भी उकसाने वाला इशारा किया था.

बीसीसीआई की आपत्ति के जवाब में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव के बयान को 'राजनीतिक' बताते हुए आईसीसी का दरवाजा खटखटाया. पीसीबी ने 14 सितंबर के मैच (भारत की 7 विकेट से जीत) के बाद सूर्यकुमार यादव के बयान पर शिकायत की. सूर्यकुमार यादव ने मैच जीत को पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों को समर्पित करते हुए भारतीय सशस्त्र बलों की बहादुरी की सराहना की थी.

सूर्यकुमार यादव ने कहा था,"हमने टीम के साथ मिलकर फैसला लिया. हम सिर्फ खेलने आए थे. हमने पाकिस्तान को जवाब दिया. कुछ चीजें खेल भावना से परे होती हैं. हम यह जीत अपने सशस्त्र बलों को समर्पित करते हैं, जिन्होंने 'ऑपरेशन सिंदूर' में हिस्सा लिया. हम पहलगाम आतंकवादी हमले के पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं." सूर्यकुमार यादव के खिलाफ आईसीसी मैच रैफरी रिची रिचर्डसन ने सुनवाई की और उन्होंने वार्निंग देकर छोड़ा गया. बोर्ड के प्रतिनिधियों इस दौरान सूर्यकुमार यादव के साथ रहे. सूर्या को वार्निंग मिलने पर दी 15 % मैच फीस या एक डिमेरिट अंक मिलेगा.

यह भी पढ़ें: BCCI की शिकायत पर साहिबज़ादा फ़रहान और हारिस राउफ़ ने खिलाफ ICC की सुनवाई पूरी, बचने के लिए लिया कोहली का नाम

यह भी पढ़ें: Abhishek Sharma: एशिया कप में शानदार प्रदर्शन का इनाम, अभिषेक शर्मा को मिलेगा प्रमोशन- रिपोर्ट