विज्ञापन
विशेष लिंक

ICC का यह कैसा फैसला? सूर्यकुमार यादव पर लगाया जुर्माना, भारत ने की सजा के खिलाफ अपील

न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार, आईसीसी ने भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव पर मैच फीस का 30 प्रतिशत जुर्माना लगाया है. पहले खबरें थी कि पाकिस्तान की शिकायत पर सूर्या पर मैच फीस का 15 प्रतिशत जुर्माना लगाया जा सकता है.

Read Time: 3 mins
Share
ICC का यह कैसा फैसला? सूर्यकुमार यादव पर लगाया जुर्माना, भारत ने की सजा के खिलाफ अपील
Suryakumar Yadav: आईसीसी ने सूर्यकुमार यादव पर मैच फीस का 30 प्रतिशत जुर्माना लगाया है.
  • ICC ने सूर्यकुमार यादव पर पाकिस्तान के खिलाफ टिप्पणी के कारण मैच फीस का तीस प्रतिशत जुर्माना लगाया है.
  • सूर्यकुमार यादव ने एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ मैच के बाद पहलगाम आतंकी हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि दी थी
  • पाकिस्तान ने सूर्यकुमार यादव की इस श्रद्धांजलि को लेकर आईसीसी से शिकायत की थी, जिसके बाद यह कार्रवाई हुई
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Suryakumar Yadav has been fined 30 percent of his match fee: अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव के खिलाफ चौंकाने वाला फैसला सुनाया है. सूर्यकुमार यादव ने एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ ग्रुप स्टेज मैच के बाद पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजली दी थी. इससे बौखलाए पाकिस्तान ने आईसीसी से भारतीय कप्तान का शिकायत की. पहले खबरें थी कि आईसीसी भारतीय कप्तान पर एक्शन लेते हुए उन पर मैच फीस का 15 प्रतिशत जुर्माना लगा सकता है. लेकिन अब न्यूज एजेंसी पीटीआई की मानें तो आईसीसी ने भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव पर मैच फीस का 30 प्रतिशत जुर्माना लगाया है. आईसीसी का यह फैसला काफी चौंकाने वाला है. क्योंकि पाकिस्तानी खिलाड़ी हारिस रउफ पर भी मैच फीस का 30 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है, जबकि फरहान को गन सेलिब्रेशन के लिए कोई सजा नहीं मिली है.

पीटीआई के अनुसार, एशिया कप आयोजकों ने शुक्रवार को बताया कि भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव पर टूर्नामेंट के ग्रुप लीग मैच के बाद पाकिस्तान के खिलाफ की गई टिप्पणियों के लिए मैच फीस का 30 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया क्योंकि इस मुकाबले के बाद उन्होंने दोनों देशों के बीच मई में हुए सैन्य संघर्ष का जिक्र किया था. हालांकि, भारत ने इस सजा के खिलाफ अपील की है.

सूर्यकुमार ने 14 सितंबर को चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान पर अपनी टीम की जीत को पहलगाम आतंकवादी हमले के पीड़ितों और भारतीय सशस्त्र बलों को समर्पित किया था. सूर्यकुमार ने खुद को निर्दोष बताया लेकिन उन्हें टूर्नामेंट के बाकी मैचों में ऐसा कोई बयान नहीं देने को कहा गया जिसे राजनीतिक माना जा सके. भारतीय कप्तान की सुनवाई आईसीसी मैच रैफरी रिची रिचर्डसन ने की.

ये कैसा फैसला आईसीसी का?

अहम सवाल होता है कि आखिर यह आईसीसी का कैसा फैसला है?  क्योंकि साहिबज़ादा फरहान को उनके गन सेलिब्रेशन के लिए सिर्फ वार्निंग दी गई है और कोई दण्ड नहीं मिला है. वहीं हारिस रऊफ को 6-0 का इशारा करने के लिए मैच फीस का 30 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है. भारतीय कप्तान ने आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजली दी थी, जबकि हारिक का कृत्य सीधा सैन्य संघर्ष से संदर्भित था.

आखिर क्या कहा था सूर्यकुमार यादव ने

"हम पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों के परिवारों के साथ खड़े हैं. हम अपनी एकजुटता व्यक्त करते हैं. मैं इस जीत को अपने सभी सशस्त्र बलों को समर्पित करना चाहता हूं जिन्होंने बहुत बहादुरी दिखाई. उम्मीद है कि वे हम सभी को प्रेरित करते रहेंगे, और जब भी हमें मौका मिले, हम उन्हें मैदान पर मुस्कुराने का और भी कारण देंगे"

भारतीय टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव ने इस बयान में क्या राजनीति से प्रेरित है? और इस बात से खेल की छवि भला कैसे खराब हो गई? आतंकी हमले में जान गंवाने वाले लोगों के खिलाफ एकजुटता दिखाना, कैसे गुनाह हो गया? क्रिकेट चलाने वाली पैतृक संस्था अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल ने इसका जवाब नहीं दिया. लेकिन उन्हें सूर्यकुमार यादव के इस बयान में गुनाह नजर आया है.

यह भी पढ़ें: बुमराह के पलटवार पर कैफ ने दी 'सफाई', बोले-मैं यह अच्छी तरह जानता हूं

यह भी पढ़ें: Asia Cup 2025: पांचवीं बार फाइनल खेलेगा पाकिस्तान, जानें कितनी बार बना चैंपियन?

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
India, Suryakumar Ashok Yadav, Cricket, Asia Cup 2025
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com