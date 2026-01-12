विज्ञापन
बांग्लादेश को भारत में ही खेलने होंगे T20 वर्ल्ड कप के मैच, ICC की दो-टूक, कहा- नहीं है कोई खतरा- रिपोर्ट

Bangladesh Have to Play T20 World Cup Match in India: अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने सोमवार को संकेत दिया कि वह भारत में होने वाले टी20 विश्व कप मुकाबलों के स्थल को बदलने की बांग्लादेश की मांग को शायद स्वीकार नहीं करेगा.

Bangladesh Have to Play T20 World Cup Match in India: अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने सोमवार को संकेत दिया कि वह भारत में होने वाले टी20 विश्व कप मुकाबलों के स्थल को बदलने की बांग्लादेश की मांग को शायद स्वीकार नहीं करेगा क्योंकि देश की सुरक्षा चिंताओं पर एक आकलन रिपोर्ट में खतरे की आशंका को 'कम' बताया गया है. आईसीसी के सूत्रों के अनुसार वैश्विक संचालन संस्था की जोखिम आकलन रिपोर्ट में सात फरवरी से शुरू होने वाले टूर्नामेंट में बांग्लादेश टीम के हिस्सा लेने पर किसी विशिष्ट या सीधे खतरे का जिक्र नहीं किया गया है.

'बांग्लादेश को नहीं कोई खतरा'

यह बांग्लादेश के खेल मंत्रालय के सलाहकार आसिफ नजरुल के इस दावे का भी खंडन करता है कि मुस्ताफिजुर रहमान को टीम में शामिल करने से खतरे में बढ़ोतरी होगी. बांग्लादेश को भारत में लीग चरण के चार मैच खेलने हैं. 

आईसीसी के सूत्र ने नाम जाहिर नहीं करने की शर्त पर पीटीआई को बताया,"यह स्पष्ट करना जरूरी है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित सुरक्षा विशेषज्ञों द्वारा किए गए आईसीसी के स्वतंत्र जोखिम आकलनों से यह नतीजा नहीं निकलता कि बांग्लादेश भारत में अपने तय मैच नहीं खेल सकता." सूत्र ने कहा,"भारत में टूर्नामेंट के लिए कुल मिलाकर सुरक्षा जोखिम को कम से मध्यम आंका गया है जो कई बड़ी वैश्विक खेल प्रतियोगिताओं के प्रोफाइनल के अनुरूप है."

सूत्र के अनुसार आकलन में भारत में किसी भी जगह बांग्लादेश के अधिकारियों के लिए भी कोई सीधा खतरा नहीं पाया गया. सूत्र ने कहा,"पेशेवर सलाह के आधार पर कोलकाता और मुंबई में बांग्लादेश के तय मैचों से जुड़े जोखिम को कम से मध्यम माना गया है और ऐसे किसी जोखिम का कोई संकेत नहीं है जिससे स्थापित सुरक्षा योजना और बचाव उपायों के जरिए प्रभावी ढंग से नहीं निपटा जा सके."

नजरुल से बयान पर बांग्लादेश बोर्ड की सफाई

इससे पहले ढाका में नजरुल ने सार्वजनिक बयान दिया था कि आईसीसी की रिपोर्ट में मुस्ताफिजुर के लिए खतरे की बात कही गई थी जिन्हें भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के निर्देशों पर आसपास के घटनाक्रम के कारण आईपीएल से बाहर कर दिया गया था जिसके बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) ने टीम को वापस बुलाने की धमकी दी थी. बीसीबी ने बाद में एक स्पष्टीकरण जारी किया जिसमें सोमवार को नजरुल द्वारा किए गए दावों से पीछे हटते हुए बात कही गई.

बीसीबी ने कहा,"युवा एवं खेल मंत्रालय के सलाहकार ने आज जिस बातचीत का जिक्र किया वह आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप से पहले बांग्लादेश टीम के लिए खतरे के आकलन से जुड़ी बीसीबी और आईसीसी के सुरक्षा विभाग के बीच हुई अंदरूनी बातचीत के बारे में थी." उन्होंने कहा,"यह बांग्लादेश के मुकाबलों को भारत से बाहर कराने के बीसीबी के आग्रह पर आईसीसी की तरफ से कोई औपचारिक जवाब नहीं था."

हालांकि बीसीबी ने दोहराया कि उसने 'टीम की सुरक्षा के हित में' बांग्लादेश के मुकाबलों को भारत से बाहर वेन्यू शिफ्ट करने का अनुरोध किया है और वह इस मामले पर आईसीसी से आधिकारिक जवाब का इंतजार कर रहा है." 

'कार्यक्रम में बदलाव की संभावना नहीं'

हालांकि आईसीसी के सूत्र ने कहा कि मौजूदा कार्यक्रम में बदलाव होने की संभावना नहीं है. सूत्र ने कहा,"आईसीसी को बीसीसीआई और संबंधित स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर किए जा रहे सुरक्षा इंतजामों पर पूरा भरोसा है जिनका बड़ी अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं को सुरक्षित रूप से आयोजित करने का एक मजबूत और साबित ट्रैक रिकॉर्ड है." आईसीसी ने यह भी दोहराया कि उसकी सुरक्षा योजना एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है.

सूत्र ने आगे कहा,"बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड सहित भाग लेने वाले सदस्यों से इस प्रक्रिया के हिस्से के रूप में सलाह ली जा रही है और आईससी इंतजामों को और मजबूत करने के लिए रचनात्मक बातचीत और जवाबी प्रतिक्रिया के लिए तैयार है." मुस्ताफिजुर को कोलकाता नाइट राइडर्स फ्रेंचाइजी से हटाए जाने के बाद नाराज बांग्लादेश सरकार ने देश में आईपीएल के प्रसारण पर प्रतिबंध लगा दिया था.

International Cricket Council, Bangladesh Cricket Board, Cricket, T20 World Cup 2026
