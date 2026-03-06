IND vs ENG Semi-Final: 'एक सच्चा लीडर', संजू सैमसन का जवाब सुनकर चौंक गए वेस्टइंडीज दिग्गज इयान बिशप, बयान हो रहा वायरल

Ian Bishop praise Sanju Samson; IND vs ENG 2nd Semi-Final T20 World Cup 2026: भारतीय क्रिकेट टीम ने टी20 विश्व कप 2026 के फाइनल में जगह बना ली है. गुरुवार को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले में टीम इंडिया ने इंग्लैंड को 7 रन से हराकर फाइनल में जगह बनाई. संजू सैमसन ने लगातार दूसरा अर्धशतक लगाया और उन्हें उनकी विस्फोटक पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. संजू सैमसन की यह लगातार दूसरी मैच विजयी पारी थी. इसलिए जब वह प्लेयर ऑफ द मैच पुरस्कार लेने पहुंचे तो प्रेजेंटर के तौर पर मौजूद वेस्टइंडीज के पूर्व खिलाड़ी इयान बिशप ने उनकी जमकर तारीफ की.

बिशप ने सैमसन को लगातार दूसरे प्लेयर ऑफ द मैच के लिए बधाई दी. इसके जवाब में सैमसन ने कहा कि जीत का सारा श्रेय जसप्रीत बुमराह को जाता है. वह एक विश्वस्तरीय गेंदबाज हैं. ऐसे गेंदबाज जेनरेशन में एक बार आते हैं. उनका आज का प्रदर्शन ऐसा ही था. प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड असल में उन्हें जाना चाहिए. अगर हमने डेथ ओवर्स में वैसी बॉलिंग नहीं की होती, तो मुझे लगता है कि मैं यहां खड़ा नहीं होता.

सैमसन की इस बात को सुनकर इयान बिशप काफी प्रभावित हुए और उन्हें एक सच्चा लीडर बताया. भारतीय टीम की जीत में संजू सैमसन ने बल्ले से तो जसप्रीत बुमराह ने गेंद से अहम भूमिका निभाई. संजू सैमसन ने 42 गेंदों पर 7 छक्कों और 8 चौकों की मदद से 89 रन बनाए, जबकि बुमराह ने 4 ओवरों में मात्र 33 रन देकर 2 विकेट लिए. इसमें 16वें और 18वें ओवर में क्रमश: 8 और 6 रन दिए. इन दो ओवरों ने मैच का पलड़ा भारत की तरफ मोड़ दिया. अगर बुमराह के ओवर के किफायती नहीं रहे होते तो भारत ये मैच गंवा सकती थी. इसीलिए संजू ने बुमराह की तारीफ की.

मैच पर नजर डालें तो भारत ने टॉस गंवाकर पहले बल्लेबाजी करते हुए संजू सैमसन के 42 गेंदों पर बनाए गए 89 रन की मदद से 253 रन बनाए थे. जैकब बेथेल के 48 गेंदों पर 7 छक्कों और 8 चौकों की मदद से खेली गई 105 रन की यादगार पारी के बावजूद इंग्लैंड 7 विकेट पर 246 रन ही बना सकी और मैच 7 रन से हार गई.