मैंने यह नहीं किया, तो मैं ड्रॉप हो गया', पठान का धोनी पर आरोप, पुराना कमेंट हुआ वायरल

पठान ने कहा, 'तब मैं और स्पष्टता चाहता था. मैंने 2008 ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान उनसे पूछा. तब धोनी ने मीडिया में यह कहा कि इरफान अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहा था. वहीं, मैंने सोचा कि मैंने अच्छी बॉलिंग की थी.' पठान ने कहा, 'कभी-कभी मीडिया में बातों को तोड़-मरोड़कर पेश किया जाता है. ऐसे में मैं स्पष्टता चाहता था. तब माही ने कहा कि इरफान ऐसी कोई बात नहीं है. हर चीज प्लान के हिसाब से की जा रही है'.

लेफ्टी पेसर ने कहा, 'जब आपको इस तरह का जवाब मिलता है, तो आप भरोसा करते हो कि ठीक है. आप वह करते हैं, जो आप कर सकते हैं. साथ ही, अगर आप बार-बार सफाई मांगते रहते हैं, तो आप अपने आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाते हैं.' लेकिन फैंस के लिए तब बात बहुत ही रुचिकर हो गई, जब इरफान ने अप्रत्यक्ष रूप से धोनी के नजदीकी बने घेरे की संस्कृति पर निशाना साधा. पठान ने कहा कि वह ऐसे शख्स नहीं थे, जिन्होंने मैदान से बाहर मदद हासिल करने की कोशिश की. उन्होंने कहा, 'मेरी किसी के कमरे में हुक्का लगाने और इस बारे में बात करने की आदत नहीं है. यह हर कोई जानता है. कभी-कभी अगर आप इस बारे में बात नहीं करते हैं, तो यह बेहतर होता है. एक खिलाड़ी का काम मैदान पर परफॉर्म करना होता है और मैंने इस पर ध्यान दिया करता था.'

पुराना वीडियो वायरल होते ही मीम कलाकार भी सक्रिय हो गए

आप देखें कि रचनात्मकता एकदम से ही कैसे कहां पहुंच जाती है

