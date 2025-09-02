विज्ञापन
विशेष लिंक

मैंने यह नहीं किया, तो मैं ड्रॉप हो गया', पठान का धोनी पर आरोप, पुराना कमेंट हुआ वायरल

Pathan on Dhoni: मंगलवार को पठान का एक पुराना वीडियो वायरल हुआ, तो इस पर देखते ही देखते फैंस के कमेंट की बाढ़ सी आ गई

Read Time: 3 mins
Share
मैंने यह नहीं किया, तो मैं ड्रॉप हो गया', पठान का धोनी पर आरोप, पुराना कमेंट हुआ वायरल
  • इरफान पठान ने २००८ के ऑस्ट्रेलिया दौरे में धोनी से अपनी बॉलिंग को लेकर स्पष्टता मांगी थी
  • धोनी ने मीडिया में कहा था कि इरफान की बॉलिंग अच्छी नहीं थी, जबकि इरफान ने इसे स्वीकार नहीं किया था
  • इरफान ने बताया कि मीडिया में बातों को तोड़-मरोड़कर पेश किया जाता है, इसलिए उन्होंने धोनी से जवाब मांगा था
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

पठान ने कहा, 'तब मैं और स्पष्टता चाहता था. मैंने 2008 ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान उनसे पूछा. तब धोनी ने मीडिया में यह कहा कि इरफान अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहा था. वहीं, मैंने सोचा कि मैंने अच्छी बॉलिंग की थी.' पठान ने कहा, 'कभी-कभी मीडिया में बातों को तोड़-मरोड़कर पेश किया जाता है. ऐसे में मैं स्पष्टता चाहता था. तब माही ने कहा कि इरफान ऐसी कोई बात नहीं है. हर चीज प्लान के हिसाब से की जा रही है'.

लेफ्टी पेसर ने कहा, 'जब आपको इस तरह का जवाब मिलता है, तो आप भरोसा करते हो कि ठीक है. आप वह करते हैं, जो आप कर सकते हैं. साथ ही, अगर आप बार-बार सफाई मांगते रहते हैं, तो आप अपने आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाते हैं.' लेकिन फैंस के लिए तब बात बहुत ही रुचिकर हो गई, जब इरफान ने अप्रत्यक्ष रूप से धोनी के नजदीकी बने घेरे की संस्कृति पर निशाना साधा. पठान ने कहा कि वह ऐसे शख्स नहीं थे, जिन्होंने मैदान से बाहर मदद हासिल करने की कोशिश की. उन्होंने कहा, 'मेरी किसी के कमरे में हुक्का लगाने और इस बारे में बात करने की आदत नहीं है. यह हर कोई जानता है. कभी-कभी अगर आप इस बारे में बात नहीं करते हैं, तो यह बेहतर होता है. एक खिलाड़ी का काम मैदान पर परफॉर्म करना होता है और मैंने इस पर ध्यान दिया करता था.'

पुराना वीडियो वायरल होते ही मीम कलाकार भी सक्रिय हो गए

आप देखें कि रचनात्मकता एकदम से ही कैसे कहां पहुंच जाती है

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Mahendra Singh Dhoni, Irfan Khan Pathan, Board Of Control For Cricket In India, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com