'वह शुभमन से ज्यादा खुश होंगे', हरभजन ने बताया, किसने दिया गिल के इस मुकाम में बड़ा योगदान

पूर्व भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में भारत के ऐतिहासिक 406 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय कप्तान शुभमन गिल के रिकॉर्ड-तोड़ दोहरे शतक की जमकर तारीफ की है. इस दूसरे वनडे में गिल ने रोहित शर्मा के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 255 रन की साझेदारी की, जो भारत की जीत का आधार बनी. गिल ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 2023 में 149 गेंदों में 208 रनों की पारी खेलने के बाद, भारतीय कप्तान ने इतिहास का सबसे तेज वनडे दोहरा शतक जड़ दिया. उन्होंने मात्र 117 गेंदों में 24 चौकों और 7 छक्कों की मदद से यह मुकाम हासिल किया. हरभजन सिंह ने एक खिलाड़ी और कप्तान के रूप में शुभमन गिल के विकास की सराहना करते हुए कहा कि अनुभव के साथ उनका खेल बेहतर हुआ है. उन्होंने गिल की कड़ी मेहनत और उनकी यात्रा में उनके पिता के योगदान को श्रेय दिया, साथ ही उनके रिकॉर्ड-तोड़ दोहरे शतक की सराहना करते हुए गिल और उनके पिता दोनों को बधाई दी.

हरभजन ने कहा, 'शुभमन गिल समय के साथ और निखर रहे हैं. अब वह कप्तान हैं, और मैं उन्हें अंडर-19 के दिनों से लगातार बहुत अच्छा खेलते हुए देख रहा हूं. जैसे-जैसे वह अधिक अनुभवी खिलाड़ी बने हैं, उनका खेल बेहतर से बेहतर होता गया है. इसलिए यह कहते हुए मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि शुभमन गिल ने जहां से शुरुआत की थी, वहां से बहुत आगे निकल आए हैं, और इसमें उनके पिता का योगदान बहुत बड़ा है.'

उन्होंने आगे कहा, 'उन्होंने जो कड़ी मेहनत की है, टीम के लिए जो परिणाम दे रहे हैं, वह शानदार है. शानदार पारी. मेरा मतलब है कि किसी ने भी इतनी तेजी से 200 रन कभी नहीं बनाए हैं. शुभमन को ढेरों बधाइयां और मेरी उनके पिता को भी बधाइयां क्योंकि मैं जानता हूं कि शुभमन द्वारा बनाए गए इन रनों से अगर कोई सबसे ज्यादा खुश होगा, तो वह शुभमन नहीं, बल्कि उनके पिता होंगे.'

मैक्सवेल को भी पीछे छोड़ा गिल ने

गिल इस उपलब्धि के साथ ग्लेन मैक्सवेल के बाद रन-चेज़ के दौरान वनडे दोहरा शतक बनाने वाले केवल दूसरे बल्लेबाज भी बन गए. मैक्सवेल ने 2023 वनडे विश्व कप के दौरान मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में अफगानिस्तान के खिलाफ 201 नाबाद रनों की उल्लेखनीय पारी खेली थी. इस ओपनर ने सफल वनडे रन-चेज़ में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर दर्ज करने के मामले में मैक्सवेल के वानखेड़े के चमत्कार को भी पीछे छोड़ दिया.

गिल ने सहवाग को भी पीछे छोड़ा

गिल टेस्ट और वनडे दोनों में टीम का नेतृत्व करते हुए दोहरा शतक बनाने वाले पहले क्रिकेटर भी बन गए हैं. इससे पहले पिछले साल प्रतिष्ठित टेस्ट सीरीज के दौरान इंग्लैंड के खिलाफ एजबेस्टन में उन्होंने शानदार 269 रन बनाए थे. भारतीय कप्तान ने किसी भारतीय कप्तान द्वारा सर्वोच्च वनडे स्कोर दर्ज करने के मामले में 2011 में वेस्टइंडीज के खिलाफ वीरेंद्र सहवाग के 219 रनों के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया.

रोहित का यह रिकॉर्ड भी टूटा

गिल ने सीरीज का अपना लगातार दूसरा शतक और घरेलू मैदान पर लगातार तीसरा वनडे शतक सिर्फ 62 गेंदों में पूरा किया, जिससे उन्होंने एक भारतीय कप्तान द्वारा सबसे तेज वनडे शतक के रोहित शर्मा के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। रोहित ने 2023 वनडे विश्व कप में दिल्ली में अफगानिस्तान के खिलाफ 63 गेंदों में शतक जड़ा था. हालांकि, पुरुषों के वनडे क्रिकेट में किसी भारतीय द्वारा सबसे तेज वनडे शतक का रिकॉर्ड अभी भी विराट कोहली (2013 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 52 गेंदों में शतक) के नाम है.



