'वह पाखंडी हैं', पूर्व बल्लेबाज तिवारी ने फिर से गंभीर पर बरसे, पूर्व बल्लेबाज ने किया पाकिस्तान का जिक्र

अब यह तो आप बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं कि पूर्व बल्लेबाज मनोज तिवारी और भारत के हेड कोच गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) के बीच कैसा रिश्ता है. तिवारी ने पूर्व ने गौतम को लेकर बहुत ही 'गंभीर' बातें कही हैं, तो एक एक बार फिर फिर से गौतम पर वार करते हुए उन्हें पाखंडी करार दिया है. तिवारी ने गंभीर को एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ खेलने के लिए पाखंडी कहा है.

तिवारी का रोहित को लेकर बहुत बड़ा बयान

तिवारी ने एक वेबसाइट से बातचीत में कहा, 'मेरा हमेशा से ही यह मानना है कि वह एक ऐसे शख्स हैं, जो पाखंडी हैं. ऐसा इसलिए है क्योंकि जब टीम के कोच नहीं थ, तो गंभीर यही कहते थे कि भारत को कभी भी पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलना चाहिए. लेकिन वह अब क्या करेंगे? वह उस टीम के कोच हैं, जो एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ खेलने जा रही है. वह इस्तीफा क्यों नहीं दे देते और यह कहते कि मैं पाकिस्तान के खिलाफ खेलने वाली टीम का हिस्सा नहीं बनूंगा'

वहीं, तिवारी ने यशस्वी जायसवाल के टीम में न होने पर सवाल उठाते हुए कहा, 'गौतम ने ही यही कहा था कि जायसवाल उन खिलाड़ियों में से एक हैं, जो भारत का भविष्य हैं. और वह ऐसे खिलाड़ी हैं, जिन्हें टी20 से बाहर नहीं रखा जा सकता है. लेकिन अब जायसवाल टीम में भी नहीं हैं. पूर्व बल्लेबाज ने कहा, ' पिछले कुछ बयानों के छोड़कर यहां कई बाते हैं, जो उन्होंने कीं, लेकिन बाद में उन्होंने उसका एकदम उलट किया. मेरा हमेशा से ही मानना रहा है कि वह पाखंडी हैं और हमेशा से ही वह ऐसे रहे हैं.