Hashim Amla: सचिन से लेकर कैलिस तक, हाशिम अमला की ऑल टाइम वनडे प्लेइंग XI में दुनिया के सभी धुरंधर

Hashim Amla All Time ODI XI: दक्षिण अफ्रीकी पूर्व दिग्गज क्रिकेटर हाशिम अमला ने वनडे फॉर्मेट की अपनी ऑल टाइम प्लेइंग इलेवन का एलान किया है. जिसमें एक से बढ़कर एक धुरंधर खिलाड़ी नजर आ रहे हैं. 42 वर्षीय पूर्व क्रिकेटर ने अपनी टीम में सलामी बल्लेबाज के तौर पर सचिन तेंदुलकर के साथ पूर्व ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज एडम गिलक्रिस्ट को शामिल किया है. दोनों ही बल्लेबाजों की उम्दा बल्लेबाजी से पूरी दुनिया अच्छी तरह से रूबरू है.

अमला ने तीसरे स्थान पर मौजूदा स्टार बल्लेबाज विराट कोहली को रखा है. 'किंग' कोहली मौजूदा समय में वनडे फॉर्मेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले दुनिया के दूसरे बल्लेबाज हैं. चौथे स्थान पर उन्होंने पूर्व कैरेबियन कप्तान ब्रायन लारा का चुनाव किया है. लारा वेस्टइंडीज के लिए वनडे में सर्वाधिक रन बनाने वाले दूसरे, जबकि दुनिया के 14वें बल्लेबाज हैं.

पूर्व अफ्रीकी दिग्गज ने 5वें स्थान पर एबी डिविलियर्स को रखा है. डिविलियर्स की गिनती दुनिया के महान बल्लेबाजों में होती है. ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर उन्होंने अपनी टीम में महज एक खिलाड़ी को शामिल किया है. यह खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि दुनिया के महान पूर्व अफ्रीकी ऑलराउंडर जैक कैलिस हैं.

कैलिस ने अफ्रीकी टीम की तरफ से वनडे में कुल 328 मैचों में हिस्सा लिया. इस बीच वह 314 पारियों में 44.36 की औसत से 11579 रन बनाने में कामयाब रहे. वहीं गेंदबाजी के दौरान उन्हें 283 पारियों में 31.79 की औसत से 273 सफलता हाथ लगी.

विकेट कीपर के तौर पर अमला ने एमएस धोनी का चुनाव किया है. इसके अलावा उन्होंने अपनी टीम में कुल 4 गेंदबाजों को शामिल किया है. जिसमें 2 मुख्य स्पिनर एंव 2 तेज गेंदबाजों का नाम शामिल है.

अमला ने जिन 2 मुख्य स्पिनरों पर दाव खेला है. वह शेन वॉर्न और मुथैया मुरलीधरन हैं. वहीं तेज गेंदबाजी की कमान उन्होंने वसीम अकरम और डेल स्टेन के कंधों पर रखी है.

अमला की तरफ से चुनी गई ऑल टाइम वनडे प्लेइंग इलेवन

सचिन तेंदुलकर, एडम गिलक्रिस्ट, विराट कोहली, ब्रायन लारा, एबी डिविलियर्स, जैक कैलिस, एमएस धोनी (विकेटकीपर), शेन वॉर्न, मुथैया मुरलीधरन, वसीम अकरम और डेल स्टेन.

