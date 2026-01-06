विज्ञापन
हर्षित राणा ने खरीद ली लैंबोर्गिनी? जानें क्या है ऑन रोड प्राइस और यूएसपी

हाल ही में टीम इंडिया का उभरता सितार हर्षित राणा हवाई अड्डे पर लैंबोर्गिनी कार में दिखाई पड़े, तो सोशल मीडिया पर अलग-अलग पहलुओं से चर्चा चल पड़ी

टीम इंडिया के युवा स्टार ऑलराउंडर हर्षित राणा
कुछ दिन पहले टीम इंडिया के निचले क्रम के उपयोगी ऑलराउंडर और हालिया समय में अलग-अलग पहलुओं के निशाने पर रहे हेड कोच गौतम गंभीर के चहेते पीली रंग की सुपर कार लैंबोर्गिनी में दिखाई पड़े, तो देखते ही देखते तूफानी अंदाज में सोशल मीडिया पर वायरल हो गए. वायरल हो गए, तो वह एक बार फिर से ट्रोलर्स के निशाने पर  गए. जितने मुंह, उतनी बातें! युवा ऑलराउंडर का लैंबोर्गिनी में  दिखाना किसी को पसंद नहीं आया. न जाने उन्होंने इस गाड़ी में बैठकर ऐसा क्या गुनाह कर दिया. वैसे लोगों के चौंकने की  वजह इस बात को लेकर थी कि हर्षित राणा को टीम इंडिया के लिए खेलते हुए कुछ ही साल हुए हैं, तो वह ऐसे में इतनी महंगी कार कैसे खरीद सकते हैं. 

क्या हर्षित राणा ने खरीद ली है कार?

बड़ी संख्या में लोग सोशल मीडिया पर हर्षित राणा के कार खरीदने को लेकर सवाल और चर्चा दोनों ही कर रहे हैं. जानकारी के अनुसार यह राणा की कार नहीं है. यह किसी निजी कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड है. और राणा किसी भी हैसियत से इस कंपनी के साथ नहीं जुड़े हैं. ऐसा लगता है कि यह कंपनी हर्षित राणा के किसी दोस्त की है और ये दोस्त उन्हें संभवत: हवाई अड्डे पर छोड़ने आए थे.

दिल्ली, मुंबई में इतने हैं ऑन रोड प्राइस!

दरअसल राणा को कुछ ही दिन पहले लैंबोर्गिनी उरुस कार में हवाई अड्डे पहुंचते देखा गया. भारत में इस कार की कीमत 4.18 से लेकर 4.22 करोड़ रुपये है, तो दिल्ली और मुंबई में इसकी ऑन रोड प्राइज 5.5 करोड़ रुपये तक भी जा सकते हैं. बता दें कि ऑन रोड कीमत शहर विशेष, आरटीओ, इंश्योरेंस और बाकी विकल्पों पर भी निर्भर करती है

आप लैंबोर्गिनी उरुस की यूएसपी (खासियत) जानें

1. इस वजह से है स्पेशल

यह सुपरकार होने के साथ ही एसयूवी भी है. यानी स्पोर्ट्स यूटीलिटी व्हीकल. यह 4 सीटर कार है, लेकिन इसकी परफॉरमेंस किसी सुपरकार जैसी है. 

2. इंजन का प्रदर्शन

इसमें 4.OL ट्विन टर्बो इंजन लगे हैं. इसकी पावर 657 पीएस है. और सबसे खास पहलू यह है कि यह सुपर कार सिर्फ 3.3 सेकेंड में ही 0-100 की रफ्तार पकड़ लेती है. इसकी अधिकतम स्पीड 305/प्रति घंटा है और यह दुनिया की सबसे तेज निर्मित हो रहीं एसयूपी में से एक है. 

3. लग्जरी और तकनीक का समावेश

कार की कॉकपिट टचस्क्रीन है. कार्बन फाइपर का इंटीरियर है, तो ड्राइविंग के लिए एडवांस फीचर हैं. भारत में यह कार प्रतिष्ठा का प्रतीक बन गई है. आमबोल चाल में कोई भी इसे स्टेटस सिंबल बोलता है. और बॉलीवुड के कई सितारे, उद्योगपति और क्रिकेटरों के पास भी यह कार है. हार्दिक पांड्या ने जब  यह कार खरीदी थी, तो वह खासे चर्चा में रहे थे. 


 

