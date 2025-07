मीम्स मास्टरों के निशाने पर आए इंग्लैंड बल्लेबाज हैरी ब्रूक, बन गए मजाक का विषय

Harry Brook hit by funny memes: इंग्लिश बल्लेबाज हैरी ब्रूक (Harry Brook) गाहे-बेगाहे चर्चा में बने रहते हैं. और मानो भारत से तो उनका चोली-दामन का साथ हैं. कभी उनके बयान ऐतिहासिक हो जाते हैं, तो कभी घटनाएं. जब साल के शुरू में इंग्लिश टीम आई, तो उनका धुंध की वजह से आउट होने के बयान का जमकर मजाक उड़ा, तो फिर आईपीएल नीलामी में बिकने के बाद नाम वापस लेने के कारण चर्चा में रहे. और अब कुछ ऐसा ही हाल इंग्लैंड के खिलाफ मैनचेस्टर में खेले जा रहे चौथे टेस्ट (Eng vs Ind 4th Test) के तीसरे दिन हुआ. वॉशिंगटन सुंदर ने ब्रूक को दहाई का भी आंकड़ा नहीं छूने दिया, तो भारतीय फैंस उन पर बुरी तरह टूट पड़े. खासकर मीम्स मास्टरों ने ब्रूक का जमकर मजाक उड़ाया.

वैसे यह कमेंट तो उनके देश के ही किसी मूल निवासी का लग रहा है. अब जब ऐसे आउट होंगे, तो कुछ ऐसे ही प्यार से बुलाया जाएगा !

Ahh here comes in the England collapse. Harry Brook would be a world class cricketer if he had a brain in that skull of his. — Michael English (@mikeenglishcfc) July 25, 2025

भारतीय मीम्स मास्टरों को तो बस मौका चाहिए, फिर चौका झट से लग ही जाता है

Let's all laugh at Harry Brook pic.twitter.com/HJrkWQOCnv — pri. (@moxrhodes) July 25, 2025

भारतीय तो घेरेंगे ही घेरेंगे...उनका तो पूरा हक बनता है

Harry Brook is a fluke pic.twitter.com/JnjNIjvAfT — Madhur Kapoor (@MadhurKapoor12) July 25, 2025

एक पुरानी कहावत है कि जहां न पहुंचे रवि, वहां पहुंचे कवि. इस दौर में यह मीम्स मास्टरों पर भी लागू होती है

Nobody can convince me that Harry brook is a good person nor a good cricketer. NOBODY. pic.twitter.com/wLiVH1oIo0 — ᥫ᭡ (@srhcore) July 25, 2025

अब जब आउट इस अंदाज में होंगे, तो लोग न जाने क्या-क्या कहेंगे. हैरी ब्रूक से यह फैन बहुत ही ज्यादा खफा है