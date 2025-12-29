विज्ञापन
IND vs SL: स्मृति मंधाना-शेफाली वर्मा की जोड़ी ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, हरमनप्रीत कौर ने जीत के बाद दिया ये बड़ा बयान

Smriti Mandhana and Shefali Verma World Record INDW vs SLW: 48 गेंदों में 3 छक्कों और 11 चौकों के साथ 80 रन की पारी खेलने वालीं स्मृति मंधाना को 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया.

Smriti Mandhana and Shefali Verma World Record INDW vs SLW

Smriti Mandhana and Shefali Verma World Record INDW vs SLW: श्रीलंका के खिलाफ चौथे टी20 मैच में जीत के बाद भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा को सराहा है. इस जोड़ी ने पहले विकेट के लिए 162 रन की साझेदारी की, जिसकी बदौलत भारत ने रविवार को ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में 30 रन से जीत दर्ज की. 48 गेंदों में 3 छक्कों और 11 चौकों के साथ 80 रन की पारी खेलने वालीं स्मृति मंधाना को 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया. उनके अलावा, शेफाली वर्मा ने 46 गेंदों में 79 रन की पारी खेली, जबकि ऋचा घोष ने 40 रन टीम के खाते में जोड़कर भारत को 221/2 के स्कोर तक पहुंचाया, जो इस फॉर्मेट में उनका अब तक का सबसे बड़ा स्कोर है.

भारतीय कप्तान हरमनप्रीत ने मैच के बाद प्रेजेंटेशन सेरेमनी में कहा, "हमारे पास समय कम था. मैं चाहती थी कि सब समय पर हो. मैं नहीं चाहती थी कि आखिरी ओवर में तीन फील्डर बाहर हों. मैं काफी समय से खेल रही हूं, इसलिए मैं हर मैच के बाद सुधार करने की कोशिश करती हूं. स्मृति और शेफाली ने जैसी शुरुआत दी, उसके लिए उन्हें श्रेय देना चाहिए. इसके साथ ही ऋचा और मुझे भी पारी खत्म करने के लिए. हमने सोचा था कि हम हरलीन को मौका देंगे, लेकिन जिस तरह से मैच चला, हमने सोचा कि ऋचा मैच खत्म कर देंगी और हमने उन्हें बल्लेबाजी का मौका नहीं दिया." 

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 10 हजार रन पूरे करने वालीं सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने स्वीकारा है कि इतने वनडे खेलने के बाद टी20 क्रिकेट में वापस आना एक चुनौती थी.

मंधाना ने कहा, "काफी वनडे क्रिकेट खेलने के बाद, टी20 मोड में आना मुश्किल था. छह महीने वनडे खेलने के बाद टी20 में वापस आना मानसिक रूप से थोड़ा मुश्किल था. प्लान वैसे ही थे. मेरे पास उनके खिलाफ कुछ गेम प्लान थे. मैं जल्दी आई और उस पर काम करने की कोशिश की."

शेफाली की पारी और टीम में तालमेल को लेकर मंधाना ने कहा, "दूसरी छोर से शेफाली को बल्लेबाजी करते देखना हमेशा आंखों को सुकून देता है. हम एक-दूसरे का अच्छा साथ देते हैं. जिस तरह से उसने अपनी बल्लेबाजी में परिपक्वता दिखाई है, उससे मैं खुश हूं. पिछले एक साल में, टीम में एक अलग तरह का जुड़ाव हुआ है. हम एक-दूसरे की सफलता से खुश हैं."

India Women, Sri Lanka Women, Smriti Mandhana, Harmanpreet Kaur Bhullar, Cricket
