INDW vs SAW Final: कप्तान हरमनप्रीत ने फाइनल से पहले दिया इमोशनल बयान, कहा- 'टीम हारे या जीते सबसे पहले मैं ही रोती हूं'

Harmanpreet Kaur Statement, India vs South Africa Final: उन्नसीवीं सदी के मध्य में एक बेहद मशहूर उपन्यास 'द ग्रेट एक्सपेक्टेशन्स' में चार्ल्स डिकेन्स कहते हैं, "ईश्वर जानता है कि हमें अपने आंसुओं के लिए कभी शर्मिन्दा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये धरती पर जमी धूल पर बरसने वाली बारिश की तरह है जो हमारे कठोर हृदय को ढंक लेती हैं." महिला भारतीय क्रिकेट टीम महानता, मौका और महानायक बनने की दहलीज़ पर आकर पूरे गेम की तस्वीर बदलने को तैयार है.

'टीम पूरी तरह से प्रेरित और चार्ज्ड है'

कप्तान हरमनप्रीत कौर फाइनल से पहले एक आख़िरी बार प्रेस के ज़रिये दुनिया से मुख़ातिब होकर कहती हैं, “इस मैच के लिए टीम ने दो साल से बहुत तैयारी की है." वो ये भी कहती हैं,"पूरी टीम भावुक है और भावनात्मक तौर पर चार्ज्ड, प्रेरित भी है."

फाइनल से पहले हरमन बताती हैं कि उनकी टीम इस मौक़े का कैसे इंतजार कर रही हैं. कप्तान कहती हैं,"दो साल से इस टूर्नामेंट के लिए खिलाड़ी अपने स्किल्स को मांज रहे हैं, बल्कि इसे लेकर विज़ुअलाइज़ और मैनिफेस्ट भी करते रहे हैं. हम जानते थे कि भारत में ये वर्ल्ड कप होने वाला है. इसलिए हमने इस टूर्नामेंट के लिए और फाइनल के लिए पहले से ही बहुत तैयारी की है."

उपकप्तान मंधाना 2017 से ही पाल रही हैं सपना

उपकप्तान स्मृति मंधाना की महाराष्ट्र टीम की पूर्व कप्तान और पूर्व भारतीय खिलाड़ी सोनिया डबीर कहती हैं,"मैं टीम की कई खिलाड़ियों को जानती हूं. वो मोटिवेटेड तो हैं ही. ख़ासकर मैं स्मृति के बारे में जानती हूं. उसने इस टूर्नामेंट और फाइनल के लिए बहुत मेहनत की है. वो जानती हैं कि वर्ल्ड कप जीतने का ये गोल्डन मौका है. उन्होंने पिछले दो साल से एक भी दिन प्रैक्टिस नहीं छोड़ी है. डायट पर कंट्रोल और फिटनेस पर तो सभी काम कर रही हैं. स्मृति अलग मैदान पर हर रोज़ एक्ट्रा एक-दो घंटे डालती ही हैं. आंधी-बारिश-तूफ़ान से कोई फ़र्क नहीं पड़ता."

2017 के वनडे वर्ल्ड कप फाइनल में भारतीय टीम इंग्लैंड से 9 रनों से हार गई थी. स्मृति उस मैच में 0 पर और हरमनप्रीत 51 रन बनाकर आउट हुई थीं. पूर्व भारतीय खिलाड़ी सोनिया डबीर कहती हैं,"उस हार की टीस स्मृति के मन में अबतक है. अगर ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ ये टीम हार जाती तो सभी भारतीय फ़ैन्स मायूस होते मगर स्मृति के बारे में नहीं बता सकती कि वो कितना दुखी होतीं."

जेमाइमा का जादू है बरक़रार

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच की होरो रहीं जेमाइमा रोड्रिगेज़ ने तो अपने आंसुओं में पूरी टीम और पूरे भारतीय क्रिकेट फ़ैन्स को सराबोर कर दिया. मैदान पर सबने देखा कि ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ जीत के बाद टीम की सभी खिलाड़ी उनसे गले मिलकर रोती रहीं.

टीम इंडिया ने जेमाइमा को ऑसी स्टाइल में फैन्स के साथ उनकी हौसलाअफ़ज़ाई भी की. टीम नारे लगाती रही,"जेमी जेमी जेमी... ओये ओये ओय..." स्टेडियम में ऑस्ट्रेलियाई फ़ैन्स ऐसे ही नारा लगाते हुए कई बार सुने जा सकते हैं (ऑसी..ऑसी..ऑसी..ओये, ओये, ओये..)."

2025 के सेमीफाइनल में जेमाइमा ने 7 बार की चैंपियन से नारे लगाने का हक़ छीन लिया. और, अब भारतीय टीम तीसरी बार वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल जीतकर इतिहास रचने को तैयार है. जेमाइमा 2017 में 17 साल की थीं और एयरपोर्ट पर उपविजेता टीम की हौसलाअफ़झ़ाई के लिए भी गई थीं.

'तीसरी बार लकी होंगे!'

कप्तान हरमनप्रीत कौर कहती हैं,"जब आप ऐसे स्टेज पर होते हो और वर्ल्ड कप के फाइनल खेलने के लिए तैयार हैं तो मैं नहीं समझती इससे बड़ी मोटिवेशन कोई हो सकती है. सारी टीम चार्ज्ड अप है और सब एक-दूसरे के साथ खड़े हैं. सब एक-दूसरे के लिए प्रेयर(प्रार्थना) कर रहे हैं, एक-दूसरे को ब्लेसिंग्स (आशीर्वाद) दे रहे हैं. ये दिखाता है कि कैसे खिलाड़ी एक-दूसरे के साथ हैं. ये भी दिखाता है कि हम कितने तैयार हैं इस मैच के लिए. अब सबसे अहम बात ये है कि इस मैच में हम सब अपना बेस्ट दें."

ये पूछे जाने पर कि क्या तीसरी बार फाइनल में लकी होंगे? हरमन कहती हैं,"हार के बाद क्या महसूस होता है ये तो हमें अच्छे से पता है. जीत के बाद कैसा महसूस करते हैं यही देखना चाहते हैं और इसके लिए तैयार हैं. उम्मीद करते हैं कि कल का स्पेशल दिन हमारे लिए अच्छा रहे. हमने बहुत हार्ड वर्क किया है. उम्मीद करते हैं कि कल सब हम अपना बेस्ट दें, बेस्ट करें और सबकुछ टीम के लिए हो."

