विज्ञापन
विशेष लिंक

INDW vs PAKW: 'बस भारत वापस जाने पर...', पाकिस्तान को रौंदने के बाद कप्तान हरमनप्रीत का बड़ा बयान

Harmanpreet kaur on Team India Win vs Pakistan: टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 88 रनों से हराकर पॉइंट्स टेबल में पहले पायदान पर जमाया कब्ज़ा.

Read Time: 2 mins
Share
INDW vs PAKW: 'बस भारत वापस जाने पर...', पाकिस्तान को रौंदने के बाद कप्तान हरमनप्रीत का बड़ा बयान
Harmanpreet kaur on Team India Win vs Pakistan
  • भारत ने महिला विश्व कप मैच में पाकिस्तान को 88 रनों से हराकर महत्वपूर्ण जीत हासिल की
  • क्रांति गौड़ ने तीन विकेट लिए, दीप्ति शर्मा ने तीन और श्री चरणी ने दो विकेट लेकर टीम को जीत दिलाई
  • कप्तान हरमनप्रीत ने गेंदबाजी और बल्लेबाजी को सराहा और जीत के बाद भविष्य के लिए संयोजन बनाने की बात कही
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Harmanpreet kaur on Team India Win vs Pakistan: भारत ने महिला विश्व कप मैच में पाकिस्तान को 88 रनों से हरा दिया. बल्लेबाज़ी का न्योता मिलने पर, भारत ने हरलीन देओल के 46 और ऋचा घोष के तेज़ 35 रनों की बदौलत 247 रनों का स्कोर खड़ा किया. ज़्यादातर बल्लेबाज़ धीमी पिच पर अच्छी शुरुआत को बड़े स्कोर में नहीं बदल पाए. जवाब में, पाकिस्तान शीर्ष क्रम के पतन से उबर नहीं पाया और आठवें ओवर तक 26/3 रन पर 3 विकेट खोकर संघर्ष करता रहा. अंत में, वे 43 ओवर में 159 रनों पर ऑल आउट हो गए.

सलामी बल्लेबाज़ सिदरा अमीन ने 106 गेंदों में 81 रनों की बहादुरी से पारी खेली, जबकि नतालिया परवेज़ (33) ने भी अहम योगदान दिया. भारत के लिए, क्रांति गौड़ (3/20) और दीप्ति शर्मा (3/45) ने तीन-तीन विकेट लिए, जबकि श्री चरणी (2/38) ने भी महत्वपूर्ण सफलताएँ हासिल कीं.

कप्तान हरमनप्रीत ने जीत के बाद कहा

बहुत खुश हूं, यह एक महत्वपूर्ण जीत थी. हमारी गेंदबाजी शानदार थी, क्रांति ने कमाल किया और रेणुका ने उनकी मदद की. हमने कई मौके बनाए, कुछ गंवाए भी, लेकिन जीत से हमें खुशी मिलती है. बल्लेबाजी करना आसान नहीं था, हम लंबे समय तक बल्लेबाजी करना चाहते थे और देखना चाहते थे कि हम कितना रन बना पाते हैं. बारिश हो रही थी और पिच पर पकड़ थी. हम विकेट बचाए रखना चाहते थे, फिर ऋचा ने हमें 30 महत्वपूर्ण रन दिए. अभी, मैं खुश हूं कि हम जीत गए. बस भारत वापस जाने पर इसी लय को बनाए रखना चाहते हैं. हम जानते हैं कि वहां की पिचें कैसी हैं, उम्मीद है कि हम अपना संयोजन बना पाएंगे.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Harmanpreet Kaur Bhullar, ICC Women's ODI World Cup 2025, India Women, Pakistan Women, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com