INDW vs PAKW: 'बस भारत वापस जाने पर...', पाकिस्तान को रौंदने के बाद कप्तान हरमनप्रीत का बड़ा बयान

Harmanpreet kaur on Team India Win vs Pakistan: भारत ने महिला विश्व कप मैच में पाकिस्तान को 88 रनों से हरा दिया. बल्लेबाज़ी का न्योता मिलने पर, भारत ने हरलीन देओल के 46 और ऋचा घोष के तेज़ 35 रनों की बदौलत 247 रनों का स्कोर खड़ा किया. ज़्यादातर बल्लेबाज़ धीमी पिच पर अच्छी शुरुआत को बड़े स्कोर में नहीं बदल पाए. जवाब में, पाकिस्तान शीर्ष क्रम के पतन से उबर नहीं पाया और आठवें ओवर तक 26/3 रन पर 3 विकेट खोकर संघर्ष करता रहा. अंत में, वे 43 ओवर में 159 रनों पर ऑल आउट हो गए.

सलामी बल्लेबाज़ सिदरा अमीन ने 106 गेंदों में 81 रनों की बहादुरी से पारी खेली, जबकि नतालिया परवेज़ (33) ने भी अहम योगदान दिया. भारत के लिए, क्रांति गौड़ (3/20) और दीप्ति शर्मा (3/45) ने तीन-तीन विकेट लिए, जबकि श्री चरणी (2/38) ने भी महत्वपूर्ण सफलताएँ हासिल कीं.

कप्तान हरमनप्रीत ने जीत के बाद कहा

बहुत खुश हूं, यह एक महत्वपूर्ण जीत थी. हमारी गेंदबाजी शानदार थी, क्रांति ने कमाल किया और रेणुका ने उनकी मदद की. हमने कई मौके बनाए, कुछ गंवाए भी, लेकिन जीत से हमें खुशी मिलती है. बल्लेबाजी करना आसान नहीं था, हम लंबे समय तक बल्लेबाजी करना चाहते थे और देखना चाहते थे कि हम कितना रन बना पाते हैं. बारिश हो रही थी और पिच पर पकड़ थी. हम विकेट बचाए रखना चाहते थे, फिर ऋचा ने हमें 30 महत्वपूर्ण रन दिए. अभी, मैं खुश हूं कि हम जीत गए. बस भारत वापस जाने पर इसी लय को बनाए रखना चाहते हैं. हम जानते हैं कि वहां की पिचें कैसी हैं, उम्मीद है कि हम अपना संयोजन बना पाएंगे.