GT vs MI, Eliminator: ये 2 बड़ी चूक और चूर हो गया गुजरात टाइटंस का सपना, हमेशा सालती रहेंगी गलतियां

Gujarat Titans vs Mumbai Indians, Eliminator: क्रिकेट में बहुत ही पुरानी कहावत है कि पकड़ो कैच, जीतो मैच! और यहां आपको एक ही कैच बहुत महंगा पड़ सकता है. कुछ ऐसा ही शुक्रवार को मल्लंपुर में खेले गए इलिमिनेटर (Eliminator) मुकाबले में गुजरात के साथ हुआ. कैच के मामले में एक नहीं, बल्कि कई गलितयां हुईं, लेकिन सबसे बड़ी गलती पेसर जेराल्ड कोएटजी और विकेटकीपर कुसल मेंडिस से हुई, जो टीम को बहुत ही ज्यादा महंगी साबित हुई. कोएटजी और कुसल मेंडिस ने शुरुआत में ही रोहित के दो बहुत ही आसान कैच टपकाए. अगर इनमें से एक भी पकड़ लिया गया होता, तो गुजरात की हार नहीं ही होती

रोहित को आउट करने का पहला बड़ा मौका प्रसिद्ध कृष्णा के फेंके दूसरे ही ओवर की पांचवीं गेंद पर आया, जब पुल करने की कोशिश में रोहित के बल्ले से निकली गेंद आसमान में फाइन लेग की ओर चली गई. शायद कोएटजी सौ में से 99 बार यह कैच पकड़ लेते, लेकिन बदनसीबी यह रही कि उनके हाथों से आसान कैच छिट गया. तब रोहित 2 के निजी योग पर थे. यह कैच पूरे 79 रन महंगा साबित हुआ. चार गेंद बाद ही फिर से रोहित को आउट करने का मौका आया, लेकिन इस बार सिराज की गेंद पर विकेटकीपर कुसल मेंडिस से आसान कैच छूटा. रोहित को दूसरा जीवनदान मिला और यह कैच भी 69 रन महंगा साबित हुआ.

