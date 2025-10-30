IND vs SA: 'मैंने अपने पार्टनर से कहा था', हार्दिक पंड्या ने तूफानी बल्लेबाजी को लेकर बड़े राज का किया खुलासा

Hardik Pandya on His Second Fastest T20I Fifty IND vs SA: भारत ने साउथ अफ्रीका के विरुद्ध नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए टी20 सीरीज के पांचवें और निर्णायक मैच को 30 रन से अपने नाम किया.इसी के साथ मेजबान टीम ने टी20 सीरीज 3-1 से जीती. टॉस गंवाकर बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने 20 ओवरों के खेल में 5 विकेट खोकर 231 रन बनाए.टीम इंडिया को अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन की सलामी जोड़ी ने शानदार शुरुआत दिलाई.इन खिलाड़ियों ने पहले विकेट के लिए 5.4 ओवरों में 63 रन की साझेदारी की.सैमसन 37, जबकि अभिषेक 34 रन बनाकर आउट हुए.कप्तान सूर्यकुमार यादव इस मैच में 5 रन से ज्यादा नहीं बना सके.

हार्दिक पंड्या ने तूफानी बैंटिग पर दिया ये बयान

16 गेंदों में तूफानी अर्धशतक जड़ने वाले हार्दिक पंड्या ने बल्लेबाजी के बाद गेंदबाजी में भी डेवाल्ड ब्रेविस का अहम विकेट लेकर मैन ऑफ द मैच बने, अपने इस ऐतिहासिक प्रदर्शन पर बात करते हुए उन्होंने कहा की मैंने प्लेयर ऑफ द मैच जीतने के लिए क्रिकेट नहीं खेला, मैं मैच जीतने के लिए क्रिकेट खेलता हूं और जीत में योगदान देना एक अच्छी फीलिंग होती है. मैंने अपने टीम मेट और पार्टनर से (Hardik Pandya Girlfriend Mahieka Sharma) कहा था कि मैं पहली बॉल पर छक्का मारूंगा. आज वह दिन था और मुझे मौके का पूरा फायदा उठाना था. जब यह मौका मिलता है तो अच्छा लगता है. यह काफी संतोष वाला दिन है.

इस पारी के दौरान पंड्या ने महज 16 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया, जिसके साथ वह टी20 फॉर्मेट में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वालों में युवराज सिंह के बाद दूसरे भारतीय बन गए.

इससे पहले टेस्ट सीरीज 0-2 से गंवाने के बाद भारत ने अफ्रीका के विरुद्ध वनडे सीरीज 2-1 से जीती. इसके बाद टीम इंडिया ने कटक में खेले गए पहले टी20 मैच को 101 रन से जीता, लेकिन साउथ अफ्रीका ने अगला मुकाबला 51 रन से अपने नाम करते हुए सीरीज में बराबरी कर ली थी. भारत ने धर्मशाला में खेले गए सीरीज के तीसरे मैच को 7 विकेट से जीता, जबकि लखनऊ में चौथा टी20 मैच घने कोहरे की वजह से रद्द हो गया. ऐसे में पांचवां मुकाबला निर्णायक बन गया था.

इसके जवाब में साउथ अफ्रीकी टीम निर्धारित ओवरों में 8 विकेट खोकर 201 रन ही बना सकी. हालांकि साउथ अफ्रीका को रीजा हैंड्रिक्स और क्विंटन डी कॉक की सलामी जोड़ी ने शानदार शुरुआत दिलाई थी.

भारत की तरफ से वरुण चक्रवर्ती ने 53 रन देकर सर्वाधिक 4 विकेट हासिल किए, जबकि जसप्रीत बुमराह ने 2 विकेट निकाले.इनके अलावा, अर्शदीप सिंह और हार्दिक पंड्या ने 1-1 विकेट हासिल किया.

