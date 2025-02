IND vs PAK: हार्दिक पंड्या ने रचा इतिहास, पाकिस्तान के खिलाफ ऐसा महारिकॉर्ड बनाकर विश्व क्रिकेट में मचाई खलबली

Hardik Pandya record in ICC Tournaments: चैंपियंस ट्रॉफी में भारत और पाकिस्तान के बीच मैच के दौरान हार्दिक पंड्या ने कमाल करते हुए इतिहास रच दिया है. हार्दिक पंड्या ने पाकिस्तान के ओपनर बाबर आजम को आउट कर एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. हार्दिक अब आईसीसी लिमिटेड टूर्नामेंट में भारत की ओऱ से किसी एक टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं. हार्दिक पंड्या ने आईसीसी (ICC) लिमिटेड टूर्नामेंट में पाकिस्तान के खिलाफ अबतक कुल 14 विकेट हासिल करने में कामयाबी हासिल कर ली है.

ICC लिमिटेड टूर्नामेंट में एक टीम के खिलाफ भारतीयों द्वारा सर्वाधिक विकेट (WC + T20WC + CT)

(Most Wickets by Indians against a Team in ICC Limited over Tournaments (WC + T20WC + CT)

14 - हार्दिक vs पाकिस्तान*

12 - शमी vs न्यूजीलैंड

11-जडेजा vs वेस्टइंडीज

10-बुमराह vs अफगानिस्तान

10-बुमराह vs बांग्लादेश

10 - हरभजन vs इंग्लैंड

10-जडेजा vs साउथ अफ्रीका

10 - नेहरा vs पाकिस्तान

मैच की बात करें तो भारत के खिलाफ पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. टॉस हारने के बाद भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने कहा कि टॉस से अधिक फर्क नहीं पड़ता, हालांकि उन्होंने कहा कि पिच धीमी रहने वाली है. रोहित ने कहा कि पिछले मैच की तुलना में पिच अधिक नजर नहीं आ रही है. रोहित ने कहा कि पिछला मैच उनकी टीम के लिए आसान नहीं रहने वाला था लेकिन जिस तरह से खिलाड़ियों ने एक टीम के तौर पर वापसी की वो प्रशंसनीय है. भारतीय टीम में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

टीमें :

पाकिस्तान : इमाम-उल-हक़, बाबर आजम, सऊद शकील, मोहम्मद रिजवान (कप्तान), सलमान आगा , तैयब ताहिर, खुशदिल शाह, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रउफ, अबरार अहमद

भारत : रोहित शर्मा (कप्तान), शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, रवींद्र जडेजा, हर्षित राणा, मोहम्मद शमी, कुलदीप यादव