IND vs PAK: हार्दिक की लड्डू गेंद पर फंसे बाबर आजम, खुद पर नहीं कर पा रहे यकीन, Video

Babar Azam wicket viral: भारत के खिलाफ मैच (IND vs PAK, Champions Trophy 2025) में बाबर आजम (Babar Azam Wicket) कोई खास कमाल नहीं कर पाए और केवल 23 रन बनाकर हार्दिक पंड्या (Hardik Pandya) की गेंद पर आउट हो गए. हार्दिक ने ऑफ स्टंप की लाइन से बाहर वाली गेंद फेंककर बाबर को ड्राइव के लिए ललचाया. जिसमें पूर्व कप्तान फंस गए. बाबर ने बिना पैर चलाए गए ड्राइव करने की कोशिश की जिससे गेंद ने बल्ले का किनारा लिया और विकेटकीपर के पीछे गेंद चली , जहां केएल राहुल ने आसान सा कैच लपककर बाबर की छोटी पारी का अंत कर दिया. बाबर जब आउट हुए तो वो नॉन स्ट्राइक पर खड़े अपने जोड़ीदार इमाम-उल-हक को देखने लग गए.

