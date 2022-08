पोलार्ड के घर जाकर फैमिली पिक में शामिल हुए हार्दिक, तो लोगों ने कहा, 'एक ही परिवार के लगते हो..'

पोलार्ड के घर जाकर फैमिली पिक में शामिल हुए हार्दिक

IND vs WI: हार्दिक पंड्या (Hardik Pandy) और कीरोन पोलार्ड (Kieron Pollard0 की दोस्ती किसी ने छिपी नहीं है. दोनों दिग्गज एक दूसरे को अपना भाई मानते है. यही कारण है कि हार्दिक ने वेस्टइंडीज में रहते हुए अपने दोस्त और मुंबई इंडियंस के लिए साथ खेल चुके दिग्गज कायरन पोलार्ड से उनके घर जाकर मुलाकात की. हार्दिक ने सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीर भी साझा की है जिसपर फैन्स के खूब रिएक्शन आ रहे हैं. तस्वीर शेयर कर हार्दिक ने कैप्शन में लिखा है, 'कैरिबियन की कोई भी यात्रा किंग के घर पर जाए बिना पूरी नहीं होती है. पॉली मेरे प्यारे भाई और आपके परिवार को मेजबानी करने के लिए धन्यवाद'. हार्दिक ने जैसे ही इस तस्वीर को सोशल मीडिया पर शेयर किया वैसे ही वायरल हो गई है. हार्दिक द्वारा शेयर किए गए एक फैन ने रिएक्ट किया और कमेंट करते हुए लिखा, 'BY the way आपके असली परिवार की तरह दिखता है..', दूसरे यूजर ने कमेंट किया और लिखा, 'ऐसा लग रहा है कि आप भी इसी परिवार के सदस्य हैं.'