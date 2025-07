England vs India: नीतीश कुमार रेड्डी का धमाल, 23 साल बाद टेस्ट क्रिकेट में ये कारनामा करने वाले सिर्फ दूसरे भारतीय तेज गेंदबाज

Nitish Reddy Two Wickets in An Over Record; England vs India 3rd Test: लॉर्ड्स में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच की शुरुआत भारत के लिए शानदार रही और इसका श्रेय जाता है युवा तेज गेंदबाज़ नितीश रेड्डी को, जिन्होंने अपने पहले ही ओवर में दो अहम विकेट लेकर इंग्लैंड को शुरुआती झटका दे दिया. रेड्डी ने अपने पहले ओवर की तीसरी गेंद पर सलामी बल्लेबाज़ बेन डकेट को विकेट के पीछे कैच आउट कराया. गेंद पिच पर टप्पा खाने के बाद ऑफ स्टंप से बाहर की दिशा में जा रही थी, जिस पर डकेट ने बल्ला घुमाया, लेकिन गेंद उनके बल्ले के पिछले हिस्से को छूती हुई विकेटकीपर ऋषभ पंत के दस्तानों में गई. (Nitish Reddy Picks Ben Duckett and Zak Crawley Wicket at Lord's) पंत ने शानदार कैच लपका और भारत को पहली सफलता दिलाई.

सिर्फ दो गेंद बाद यानी ओवर की आखिरी गेंद पर रेड्डी ने ज़ैक क्रॉली को भी चलता कर दिया. क्रॉली अच्छी लय में दिख रहे थे और 18 रन बना चुके थे, लेकिन रेड्डी की शानदार सीम पोज़िशन और अतिरिक्त उछाल ने उन्हें चौंका दिया. गेंद बल्ले का किनारा लेते हुए एक बार फिर पंत के हाथों में जा पहुंची और इंग्लैंड ने अपना दूसरा विकेट भी गंवा दिया.

नितीश रेड्डी ने रचा इतिहास

लॉर्ड्स टेस्ट में युवा तेज गेंदबाज़ नीतीश रेड्डी ने एक खास उपलब्धि अपने नाम कर ली है. वह 2002 के बाद सिर्फ दूसरे भारतीय पेसर बन गए हैं, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में अपने पहले ही ओवर में दो विकेट झटके हों. इससे पहले यह कारनामा इरफान पठान ने किया था, जब उन्होंने 2006 में कराची टेस्ट के पहले ही ओवर में पाकिस्तान के खिलाफ हैट्रिक लेकर इतिहास रच दिया था. उस मैच में पठान ने सलामी बल्लेबाज़ों को पवेलियन भेजकर पाकिस्तान को बैकफुट पर धकेल दिया था.

अब ठीक 18 साल बाद साल 2025 में नीतीश रेड्डी ने लॉर्ड्स के मैदान पर यह दुर्लभ उपलब्धि दोहराई है. उन्होंने अपने पहले ओवर की तीसरी गेंद पर बेन डकेट को और छठी गेंद पर ज़ैक क्रॉली को आउट कर भारत को शानदार शुरुआत दिलाई. दोनों बार विकेट के पीछे ऋषभ पंत ने बेहतरीन कैच पकड़े.